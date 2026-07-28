Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορουμένους.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος στην επόμενη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν οι μάρτυρες.

Συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για παραλείψεις που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση τη σύμβασης 717, την εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου, την μετάταξη του σταθμάρχη, τη λειτουργία στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο επίδικο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα-Νέοι Πόροι.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα.

Για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Η εισαγγελέας ξεκίνησε την απαγγελία της κατηγορίας από τον πρώτο κατηγορούμενο, τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, ο οποίος δεν προέβη σε αυτόματη χάραξη και δεν ρύθμισε σωστά χειροκίνητα την κυκλοφορία, ούτε έλεγξε τον τοπικό πίνακα χειρισμού ώστε να βεβαιωθεί ότι η επιβατική αμαξοστοιχία κινείται στη γραμμή ανόδου και όχι στην γραμμή καθόδου όπως έγινε το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου.

Μαζί με τον σταθμάρχη κατηγορούνται και οι δύο συνάδελφοί του από την απογευματινή βάρδια, οι οποίοι αποχώρησαν πριν την ολοκλήρωση της βάρδιας τους αφήνοντας μόνο του τον σταθμάρχη να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

Επίσης κατηγορείται ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδας της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ ο οποίος τοποθέτησε τον σταθμάρχη στη βραδινή βάρδια και ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο γνώριζε ότι ήταν άπειρος για ένα τέτοιο πόστο.

Επίσης κατηγορούνται δύο μέλη της επιτροπής μετατάξεων του ΟΣΕ και ο πρόεδρος του ΟΣΕ που ενέκριναν το 2022 την μετάταξη του σταθμάρχη στο πλαίσιο της κινητικότητας και ενώ ο ίδιος ξεπερνούσε το ηλικιακό όριο που είχε τεθεί και επιπλέον δεν ήταν ειδικός στον τομέα μεταφορών και οδικής ασφάλειας.

Οι παραλείψεις που αποδίδονται σε δέκα στελέχη του ΟΣΕ, πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι του Οργανισμού, διευθυντές Διευθύνσεων Σιδηροδρομικών Συστημάτων και γενικοί διευθυντές Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου, έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με την μη επισκευή των βλαβών που αφορούσαν τη λειτουργία της σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο επίδικο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου μεταξύ Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας και Σιδηροδρομικού Σταθμού Νέων Πόρων, με την παράλειψη επιβολής εγκυκλίου βραδυπορίας για τον περιορισμό της ταχύτητας των αμαξοστοιχιών στο συγκεκριμένο τμήμα και για την παράλειψη ορισμού δύο σταθμαρχών στη βραδινή βάρδια του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας.

Για 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ – τρεις πρώην πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι ένας διευθυντής Έργων, δύο προϊστάμενοι Διεύθυνσης Έργων, επιβλέποντες μηχανικοί και επιβλέποντες σιδηροδρομικών συστημάτων από το 2016 μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2023- οι παραλείψεις αφορούν την μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την “Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (πλην τμήματος Τιθορέα – Δομοκός)” με τις εφτά συνολικές παρατάσεις που δόθηκαν και μια συμπληρωματική σύμβαση.

Από τους φορείς εποπτείας του ελληνικού σιδηροδρόμου παραπέμφθηκε η πρώην πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών παραπέμφθηκαν ένας πρώην αναπληρωτής προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και η τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών. Μερικές από τις παραλείψεις που τους αποδίδονται είναι ότι δεν προέβησαν σε συστάσεις και υποδείξεις στον ΟΣΕ για τη συντήρηση και ανάταξη στο επίδικο κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου και δεν επέβαλλαν διοικητικές κυρώσεις.

Για το σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R κατηγορούνται από την Hellenic Train μόνο για πλημμελήματα o τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας.

Να σημειωθεί πως η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης καθώς συγγενείς θυμάτων που βρίσκονταν στο ακροατήριο διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός πως τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης και οδήγησε στον θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. «Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά» φώναξε η Κανέλλα Ανδρεάδου που έχασε την κόρη της στα Τέμπη.