Λεπτομέρειες απομένουν πλέον για να ολοκληρωθεί η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη, με την ΚΑΕ να επιβεβαιώνει πως οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Για τη διοίκηση των «κίτρινων» ήταν μεγάλο στοίχημα το να πείσουν τον Έλληνα προπονητή να αποδεχθεί την πρότασή τους και τα κατάφερε τελικά, καθώς εδώ που έφτασαν τα πράγματα θα είναι μεγάλη έκπληξη αν χαλάσει το deal.

Με τον Ρίτσαρντ Σιάο να ανεβάζει το μπάτζετ ενόψει της νέας σεζόν έχοντας καθαρίσει την ΚΑΕ από τα χρέη που την ταλαιπωρούσαν για χρόνια και με τον Νίκο Ζήση να είναι στη θέση του General Manager, ο Σπανούλης πείστηκε τελικά από το πλάνο που του παρουσιάστηκε.

Ο Άρης προσφέρει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών στον 44χρονο προπονητή και όπως επιβεβαιώνει η ΚΑΕ απομένουν λεπτομέρειες πλέον για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τα νέα να προκαλούν ενθουσιασμό και στον κόσμο της ομάδας που βλέπει ότι τα δεδομένα αλλάζουν.

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Σπανούλη, με δεδομένη και την παρουσία του Αντρέα Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ, προκαλεί ενθουσιασμό και γενικά στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, είναι ξανά δυνατές οικονομικά και αυτό μόνο όφελος θα έχει για το ελληνικό πρωτάθλημα.