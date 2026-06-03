

Μια ιδιαίτερη κίνηση τακτικής ακολούθησε το Παλάτι της Ισπανίας στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επέλεξε να αφαιρέσει ολοκληρωτικά το πλάνο όπου η Σαρλίν του Μονακό πραγματοποιεί βαθιά υπόκλιση προς τον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε κατά την υποδοχή της 48χρονης πριγκίπισσας και του συζύγου της, πρίγκιπα Αλβέρτου, στο Παλάτι Θαρθουέλα, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης του ζεύγους στην Ισπανία, η οποία περιλάμβανε και ξενάγηση στον Βασιλικό Βοτανικό Κήπο της Μαδρίτης.



Η απόφαση των Ισπανών υπευθύνων να «κόψουν» τη σκηνή ήρθε αμέσως μετά το κύμα σχολίων που ξέσπασε στο διαδίκτυο σχετικά με την ορθότητα της κίνησης.

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Το περιστατικό δίχασε τους παρατηρητές των βασιλικών θεμάτων, με την πλατφόρμα Χ και το Instagram να μετατρέπονται σε πεδίο αντιπαράθεσης για το αν η Σαρλίν του Μονακό υπέπεσε σε σφάλμα εθιμοτυπίας.

«Το λάθος της πριγκίπισσας Σαρλίν είναι ότι, παρότι φέρει τον τίτλο της πριγκίπισσας, είναι σύζυγος αρχηγού κράτους και επομένως δεν θα έπρεπε να κάνει υπόκλιση στους βασιλείς», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, εκφράζοντας την άποψη ότι η κίνησή της ήταν λανθασμένη και προκάλεσε περιττή σύγχυση.

Στον αντίποδα, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να δικαιολογήσουν τη στάση της, τονίζοντας ότι η ιεραρχία των τίτλων ευγενείας καθιστά την υπόκλιση νομικά και εθιμοτυπικά ορθή.

«Δεν είναι το ίδιο να είσαι “Γαληνοτάτη Υψηλότητα” και άλλο να είσαι “Μεγαλειότητα”», σχολίασε ένας υποστηρικτής αυτής της πλευράς, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Δεν είναι βασιλικές υψηλότητες, επομένως η υπόκλιση της Σαρλίν ήταν απολύτως σωστή».

Στην πραγματικότητα, ο Φελίπε και η Λετίθια κατέχουν τον ανώτατο τίτλο του Βασιλιά και της Βασίλισσας μιας κυρίαρχης χώρας, ενώ το Μονακό αποτελεί Πριγκιπάτο, τοποθετώντας τον Αλβέρτο και τη Σαρλίν ιεραρχικά χαμηλότερα.

Με βάση αυτόν τον κανόνα, τα μέλη ενός Πριγκιπάτου οφείλουν να επιδεικνύουν τον ανάλογο σεβασμό, πράγμα που εξηγεί την παραδοσιακή τυπική υπόκλιση της Σαρλίν.

«Προσφωνώ συχνά λανθασμένα μέλη βασιλικών οικογενειών»

Η ίδια η Σαρλίν του Μονακό, πάντως, έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι η τήρηση των συγκεκριμένων κανόνων δεν αποτελεί το δυνατό της σημείο.

Σε μια παλαιότερη εξομολόγησή της το 2019, η πριγκίπισσα είχε αναφερθεί ανοιχτά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τις αμέτρητες απαιτήσεις της βασιλικής ζωής.

«Προσφωνώ συχνά λανθασμένα μέλη βασιλικών οικογενειών ή κάνω υπόκλιση σε ανθρώπους στους οποίους δεν θα έπρεπε να κάνω ή απλώς ξεχνάω να κάνω υπόκλιση», είχε δηλώσει τότε, αποκαλύπτοντας τις δικές της αδυναμίες γύρω από το περίπλοκο πρωτόκολλο.

Το video με την «κομμένη» υπόκλιση της Σαρλίν απο τον λογαριασμό του ισπανικού βασιλικού οίκου: