Νέα σφοδρή καταιγίδα ξέσπασε στο αμερικανικό δίκτυο CBS News, μετά την ξαφνική απόλυση του ιστορικού ανταποκριτή της εμβληματικής τηλεοπτικής εκπομπής «60 Minutes», Σκοτ Πέλι, μία καρατόμηση που ήρθε ως αποτέλεσμα ενός έντονου διαπληκτισμού για το μέλλον της εκπομπής. Το περιστατικό αυτό αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρά σειρά κρίσεων που ταλανίζουν το δίκτυο, μετά την εξαγορά του από την Paramount Skydance.



Η τοποθέτηση της Μπάρι Γουάις, η οποία πρόσκειται στον Ντόναλντ Τραμπ και ασκεί σκληρή κριτική στην προοδευτική γραμμή του σταθμού, στη θέση της διευθύντριας, έχει προκαλέσει κύμα φυγής δημοσιογράφων που καταγγέλλουν κατάλυση της συντακτικής ανεξαρτησίας.



Ο Νικ Μπίλτον (Nick Bilton), ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα εκτελεστικός παραγωγός του 60 Minutes, δήλωσε ότι ο Σκοτ Πέλι χρησιμοποίησε την πρώτη σύσκεψη της ομάδας για να τον δυσφημήσει και τον επέκρινε για «αγένεια και βαθιά περιφρονητική στάση».



«Η αντιπάθειά σας για το μέλλον της εκπομπής βγήκε στο φως. Και σας άκουσα», αναφέρεται στην επιστολή απόλυσης με άμεση ισχύ που έστειλε το βράδυ της Τρίτης ο Μπίλτον στον Σκοτ Πέλι, σύμφωνα με το CBS News.

Ο Σκοτ Πέλι του απάντησε γράφοντας ότι ο νέος ιδιοκτήτης του CBS έθεσε σε αμφισβήτηση το κύρος της εμβληματικής ενημερωτικής εκπομπής «για να προσελκύσει όπως φαίνεται την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ».



Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Σκοτ Πέλι καταγγέλλει τον εξαναγκασμό σε αποχώρηση πολλών στελεχών της εκπομπής, που «απολύθηκαν με κυνικό τρόπο και χωρίς λόγο». Κατά την διάρκεια της σύσκεψης της Δευτέρας, ο Σκοτ Πέλι κατηγόρησε την νέα διευθύντρια του CBS News, την Μπάρι Γουάις , ότι «σκοτώνει την εκπομπή».



Το CBS αποτελεί ιστορικό πυλώνα του αμερικανικού ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Ο Σκοτ Πέλι, 68 ετών, αποτελεί στέλεχος του CBS από το 1989.



Στα τέλη του Μαΐου, ο γνωστός παρουσιαστής και πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ Στιβ Κόλμπερτ (Stephen Colbert) παρουσίασε το τελευταίο του «Late Show» στο CBS, στο τελευταίο επεισόδιο του πολέμου ανάμεσα στο Τραμπ και τα μέσα ενημέρωσης.



Το CBS έδωσε την «διαβεβαίωση» ότι η απόφαση για τον τερματισμό του «The Late Show» ήταν «αποκλειστικά οικονομικής φύσεως» και ότι δεν έχει καμία σχέση με τις προσπάθειες της Paramount να εξασφαλίσει την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για την εξαγορά της Skydance Media έναντι 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Αλλά πολλοί είναι εκείνοι, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο Στίβεν Κόλμπερτ, που είδαν και στο επεισόδιο αυτό το χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.