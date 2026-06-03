Η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε δεικτικά τους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου – για τους οποίους κατέθεσε και μήνυση – ότι ίδρυσε το κόμμα της μετά από εντολή που έλαβε από τη Ρωσία.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» πρόβαλε το δεύτερο μέρος της συνέντευξής της, με την ίδια να υποστηρίζει ότι συνάντησε δύο με τρεις φορές τον Νίκο Καραχάλιου και μάλιστα την πρώτη φορά επειδή τους έφερε σε επαφή κοινός γνωστός, χωρίς η ίδια να γνωρίζει ποιον θα έβλεπε.

Παρόλο που ο κύριος Καραχάλιος κάνει συχνά-πυκνά σχόλια προς το όνομά μου, στη συγκεκριμένη περίπτωση μίλησε ότι είμαι δάχτυλος του Πούτιν. Φυσικά και με ενόχλησε αυτό, είναι πάρα πολύ βαρύ. Για να αποδείξει ότι έχει εγκυρότητα στον λόγο του, να αποδείξει τι στοιχεία έχει», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω συναντηθεί 2 ή 3 φορές. Την πρώτη ξαφνικά εμφανίστηκε, δεν γνώριζα ότι θα έρθει σε αυτή τη συνάντηση. Ένας κοινός γνωστός με πολιτικό παρελθόν τον έφερε», είπε για τη γνωριμία με τον Νίκο Καραχάλιο.

«Έχω δει πολιτικούς να βγαίνουν με το εβραϊκό κιπά, αυτό σημαίνει κάτι; Εγώ δεν έχω φωτογραφηθεί δίπλα σε ρωσική σημαία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Το δίκιο της Ελλάδας είναι πάνω από όλους για εμάς»

Σχολιάζοντας τα σχέδια που έχει για την εξωτερική πολιτική της χώρας σε περίπτωση που γίνει το κόμμα της κυβέρνηση, η Μαρία Καρυστιανού είπε:

«Η Ελλάδα είναι με την Ελλάδα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Συνεργαζόμαστε με όλους, αρκεί το δίκιο της Ελλάδας να είναι πάνω από όλους για εμάς πάντα».

«Θέλω να τον ρωτήσω πόσο κοστίζει το Μαξίμου κάθε μήνα»

Η Μαρία Καρυστιανού, μεταξύ άλλων, είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε, ότι «το όνειρό μου είναι να έρθω σε ένα ντιμπέιτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» και παρέθεσε ορισμένες ερωτήσεις που θέλει να υποβάλει:

«Θέλω να τον ρωτήσω πολλά πράγματα. Θέλω να τον ρωτήσω για τα δημόσια ταμεία, για την ΑΑΔΕ.

(…)

Θέλω να τον ρωτήσω πόσο κοστίζει το Μαξίμου κάθε μήνα και πόσο κοστίζει η ζωή των πολιτικών».