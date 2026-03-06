Από το λιμάνι της Λεμεσού απέπλευσε η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία είχε αναπτυχθεί στην περιοχή στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου.

Η φρεγάτα τύπου Belharra είχε καταπλεύσει προηγουμένως μαζί με τη φρεγάτα Ψαρά, προερχόμενες από την Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής «ομπρέλας» του νησιού.

Η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς συνεχίζεται η ένταση και η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

Η φρεγάτα Κίμων αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες του ελληνικού πολεμικού στόλου και θεωρείται κορυφαία πλατφόρμα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πρόκειται για φρεγάτα πρώτης γραμμής τύπου Belharra, η οποία διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι προσφέρουν δυνατότητα αεράμυνας μεγάλης εμβέλειας, προστατεύοντας τόσο το ίδιο το πλοίο όσο και ευρύτερες περιοχές επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η φρεγάτα είναι εξοπλισμένη με το προηγμένο ραντάρ Sea Fire AESA, το οποίο μπορεί να εντοπίζει και να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλαπλούς εναέριους στόχους. Σε συνδυασμό με το σύγχρονο σύστημα μάχης που διαθέτει, η «Κίμων» μπορεί να λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος αντιαεροπορικής άμυνας, προσφέροντας προστασία σε πλοία και εγκαταστάσεις σε μεγάλη ακτίνα γύρω από την περιοχή επιχειρήσεων.