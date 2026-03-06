Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν σήμερα πως στοχοθέτησαν μία αμερικανική αεροπορική βάση στα Εμιράτα, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, χρησιμοποιήθηκε για να εξαπολυθεί ένα πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στο Ιράν, την πρώτη ημέρα του πολέμου.



Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ένας βομβαρδισμός το Σάββατο εναντίον ενός δημοτικού σχολείου θηλέων της Μινάμπ, στο νότιο τμήμα της χώρας, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους, μεταξύ αυτών πολλά παιδιά.



Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο σημείο, προκειμένου να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τόσο την εγκυρότητα των φερόμενων γεγονότων όσο και τον απολογισμό των θυμάτων, όμως κατάφερε να εξακριβώσει πως το κτίριο βρισκόταν κοντά σε δύο εγκαταστάσεις που ήλεγχαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

«Η αεροπορική βάση Αλ-Ντάφρα, που ανήκει στους Αμερικανούς τρομοκράτες στην περιοχή, στοχοθετήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους», σημειώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης, σε μια δήλωση που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.



Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ επιβεβαιώνουν αυτό το πλήγμα στο Ιράν και η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε πως το Πεντάγωνο διεξάγει μία έρευνα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είπε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ δεν θα έβαζαν ποτέ στο στόχαστρό τους «εσκεμμένα» ένα σχολείο.



Οι New York Times ανέφεραν, σε μια έρευνα που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, πως η τραγωδία θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ενός αμερικανικού βομβαρδισμού εναντίον μιας ναυτικής βάσης των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.