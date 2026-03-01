Στους 148 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τη πυραυλική επίθεση που έπληξε το πρωί του Σαββάτου το δημοτικό σχολείο θηλέων Shajareh Tayyebeh στη Μινάμπ, νότια του Ιράν, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα και ιρανικές αρχές. Άλλοι 95 τραυματίες έχουν αναφερθεί, με τους περισσότερους από τους νεκρούς και τραυματίες να είναι μικρές μαθήτριες.

📹 Debris removal operation is still underway after Israeli missiles strike a girls’ primary school in #Minab.



148 people were killed in the Israeli-American attack, and 95 others were injured. pic.twitter.com/0dXdxukI7u — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) March 1, 2026

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων. Η στρατιωτική δράση συνοδεύτηκε από πλήγματα σε πόλεις όπως η Τεχεράνη και άλλες περιοχές, σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή εδώ και χρόνια.

🚨 The death toll at the Shajareh Tayyebeh girls’ primary school in Minab has risen to 148 dead and 95 wounded, Iranian state media reported.



Most of those killed were between the ages of 7 and 12.



Video via @MehrnewsCom https://t.co/i4SuDXIwSQ pic.twitter.com/yDjX3VdJgQ — Drop Site (@DropSiteNews) March 1, 2026

Οι πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο δείχνουν ένα κατεστραμμένο σχολικό κτίριο, με συντρίμμια, καπνό και προσωπικά αντικείμενα μαθητών διάσπαρτα στο έδαφος, ενώ διασώστες και κάτοικοι προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

At least 70 people, including some 60 children, were killed when U.S. and Israeli strikes hit the Shajareh Tayyebeh girls’ elementary school in Minab, southern Iran, according to the Fars News.



The attack reportedly struck during school hours, with about 170 girls inside.… pic.twitter.com/G7dE0z660f — Drop Site (@DropSiteNews) February 28, 2026

Αντιδράσεις και κατηγορίες

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δημοσιοποίησε φωτογραφίες από το σχολείο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «έγκλημα κατά αθώων παιδιών» και προειδοποίησε ότι αυτά τα «εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα».

The destroyed building is a primary school for girls in the south of Iran. It was bombed in broad daylight, when packed with young pupils.



Dozens of innocent children have been murdered at this site alone.



These crimes against the Iranian People will not go unanswered. pic.twitter.com/AVqiuolgWm — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 28, 2026

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, καταδίκασε την επίθεση ως «κατάφωρο έγκλημα» και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβει άμεσα.

Πάντως ορισμένα χτυπήματα, όπως αυτό στη Μινάμπ, βρίσκονταν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανεπιβεβαίωτες ανεξάρτητες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα την ύπαρξη βάσης του Συντάγματος της Φρουράς της Επανάστασης κοντά στο σχολείο.

Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν ότι εξετάζουν τους ισχυρισμούς περί θανάσιμων πλήξεων πολιτών και διεξάγουν έρευνες, αλλά υποστήριξαν πως δεν υπήρξε σκοπός στόχευσης αμάχων.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως δεν πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή της Μινάμπ, αλλά βρίσκεται σε εντατική στρατιωτική δράση σε άλλες ιρανικές περιοχές