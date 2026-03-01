Στους 148 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από τη πυραυλική επίθεση που έπληξε το πρωί του Σαββάτου το δημοτικό σχολείο θηλέων Shajareh Tayyebeh στη Μινάμπ, νότια του Ιράν, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα και ιρανικές αρχές. Άλλοι 95 τραυματίες έχουν αναφερθεί, με τους περισσότερους από τους νεκρούς και τραυματίες να είναι μικρές μαθήτριες.

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων. Η στρατιωτική δράση συνοδεύτηκε από πλήγματα σε πόλεις όπως η Τεχεράνη και άλλες περιοχές, σε ένα από τα μεγαλύτερα σημεία κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή εδώ και χρόνια.

Οι πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο δείχνουν ένα κατεστραμμένο σχολικό κτίριο, με συντρίμμια, καπνό και προσωπικά αντικείμενα μαθητών διάσπαρτα στο έδαφος, ενώ διασώστες και κάτοικοι προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια.

Αντιδράσεις και κατηγορίες

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δημοσιοποίησε φωτογραφίες από το σχολείο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «έγκλημα κατά αθώων παιδιών» και προειδοποίησε ότι αυτά τα «εγκλήματα κατά του ιρανικού λαού δεν θα μείνουν αναπάντητα».

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, καταδίκασε την επίθεση ως «κατάφωρο έγκλημα» και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβει άμεσα.

Πάντως ορισμένα χτυπήματα, όπως αυτό στη Μινάμπ, βρίσκονταν κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ανεπιβεβαίωτες ανεξάρτητες πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα την ύπαρξη βάσης του Συντάγματος της Φρουράς της Επανάστασης κοντά στο σχολείο.

Οι ΗΠΑ αναγνώρισαν ότι εξετάζουν τους ισχυρισμούς περί θανάσιμων πλήξεων πολιτών και διεξάγουν έρευνες, αλλά υποστήριξαν πως δεν υπήρξε σκοπός στόχευσης αμάχων.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει πως δεν πραγματοποίησε επιθέσεις στην περιοχή της Μινάμπ, αλλά βρίσκεται σε εντατική στρατιωτική δράση σε άλλες ιρανικές περιοχές