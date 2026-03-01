Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε ότι βύθισε ιρανικό πλοίο, το οποίο “βυθίζεται αυτή την ώρα στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν”.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι μια κορβέτα κλάσης Jamaran που ανήκει στο ιρανικό ναυτικό καταρρίφθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή» χθες στο λιμάνι Chabahar στον Κόλπο του Ομάν.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je da je pogodila iransku korvetu klase Jamaran.— Istraga.ba (@IstragaB) March 1, 2026
"Brod trenutno tone na dno Omanskog zaliva kod pristaništa Chah Bahar. Kao što je predsjednik rekao, pripadnici iranskih oružanih snaga, IRGC-a i policije 'moraju položiti oružje'.… pic.twitter.com/1PZkhLzQU0
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει:
«Το πλοίο βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar», ανέφερε.
«Όπως είπε ο πρόεδρος, τα μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, του IRGC και της αστυνομίας «πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους». Εγκαταλείψτε το πλοίο».
An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026