Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε ότι βύθισε ιρανικό πλοίο, το οποίο “βυθίζεται αυτή την ώρα στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν”.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι μια κορβέτα κλάσης Jamaran που ανήκει στο ιρανικό ναυτικό καταρρίφθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή» χθες στο λιμάνι Chabahar στον Κόλπο του Ομάν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει:

«Το πλοίο βυθίζεται αυτή τη στιγμή στον βυθό του Κόλπου του Ομάν, σε μια προβλήτα στο Chah Bahar», ανέφερε.

«Όπως είπε ο πρόεδρος, τα μέλη των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, του IRGC και της αστυνομίας «πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους». Εγκαταλείψτε το πλοίο».