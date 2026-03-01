Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν κάνει κατάληψη στην πόλη του Βόλου ενόψει του αγώνα με την τοπική ομάδα και αποθέωσαν τον Μάριο Ηλιόπουλο, όταν έκανε τη βόλτα του στην παραλία.

Οι φίλοι της Ένωσης έγραψαν ιστορία καθώς εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια του αγώνα και θα είναι περισσότεροι από 20.000 στις εξέδρες, μετατρέποντας σε… εντός έδρας το παιχνίδι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας και από νωρίς την Κυριακή (1/3) οι φίλαθλοι κατέκλυσαν τα μαγαζιά της πόλης, δημιουργώντας γηπεδική ατμόσφαιρα με τα συνεχή συνθήματά τους.

Ο ενθουσιασμός, με λίγα λόγια, είναι διάχυτος και όταν βρέθηκε στο σημείο ο Ηλιόπουλος αποθεώθηκε από τους οπαδούς της ΑΕΚ, με την ΠΑΕ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στα social media.