Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκός με 86-80 για την 30η αγωνιστικής της Euroleague και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-10. Αντίθετα οι «πράσινοι» με την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους και με ρεκόρ 16-14 βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Από εκεί και πέρα η Εφές ηττήθηκε στην έδρα της από την Βιλερμπάν με 88-91, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 85-80 και η Παρί επικράτησε στην Ισπανια της Μπασκόνια με 97-81

Τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ (αναβλήθηκε)

Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87

Παρτίζαν-Ντουμπάι (αναβλήθηκε)

Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84

Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 88-91

Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν 80-85

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 86-80

Μπασκόνια-Παρί 81-97

Βαθμολογία

1. Φενέρμπαχτσε 22-7

2. Βαλένθια 20-10

3. Ολυμπιακός 19-10

4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11

6. Ζάλγκιρις 17-13

7. Ερυθρός Αστέρας 17-13

8. Μπαρτσελόνα 17-13

9. Μονακό 16-14

10. Παναθηναϊκός 16-14

11. Ντουμπάι 15-14

12. Μιλάνο 15-15

13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15

14. Μπολόνια 13-17

15. Μπάγερν Μονάχου 13-17

16. Παρί 11-18

17. Παρτίζαν 9-20

18. Μπασκόνια 9-21

19. Αναντολού Εφές 9-21

20. Βιλερμπάν 8-22

Επόμενη αγωνιστική

Τετάρτη 11 Μαρτίου

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν (21:45)

Πέμπτη 12 Μαρτίου

Ντουμπάι-Μπασκόνια (19:00)

Μονακό-Ολυμπιακός (20:00)

Μπάγερν-Αναντολού Εφές (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια (21:45)

Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις (22:00)

Παρί-Βιλερμπάν (22:00)

Παρασκευή 13 Μαρτίου

Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε (21:00)

Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30)

Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)