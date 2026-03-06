Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκός με 86-80 για την 30η αγωνιστικής της Euroleague και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-10. Αντίθετα οι «πράσινοι» με την τέταρτη συνεχόμενη ήττα τους και με ρεκόρ 16-14 βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Από εκεί και πέρα η Εφές ηττήθηκε στην έδρα της από την Βιλερμπάν με 88-91, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 85-80 και η Παρί επικράτησε στην Ισπανια της Μπασκόνια με 97-81
Τα αποτελέσματα της 30ης αγωνιστικής
Πέμπτη 5 Μαρτίου
Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ (αναβλήθηκε)
Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
Παρτίζαν-Ντουμπάι (αναβλήθηκε)
Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84
Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84
Παρασκευή 6 Μαρτίου
Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 88-91
Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν 80-85
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 86-80
Μπασκόνια-Παρί 81-97
Βαθμολογία
1. Φενέρμπαχτσε 22-7
2. Βαλένθια 20-10
3. Ολυμπιακός 19-10
4. Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
6. Ζάλγκιρις 17-13
7. Ερυθρός Αστέρας 17-13
8. Μπαρτσελόνα 17-13
9. Μονακό 16-14
10. Παναθηναϊκός 16-14
11. Ντουμπάι 15-14
12. Μιλάνο 15-15
13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
14. Μπολόνια 13-17
15. Μπάγερν Μονάχου 13-17
16. Παρί 11-18
17. Παρτίζαν 9-20
18. Μπασκόνια 9-21
19. Αναντολού Εφές 9-21
20. Βιλερμπάν 8-22
Επόμενη αγωνιστική
Τετάρτη 11 Μαρτίου
Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν (21:45)
Πέμπτη 12 Μαρτίου
Ντουμπάι-Μπασκόνια (19:00)
Μονακό-Ολυμπιακός (20:00)
Μπάγερν-Αναντολού Εφές (21:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια (21:45)
Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις (22:00)
Παρί-Βιλερμπάν (22:00)
Παρασκευή 13 Μαρτίου
Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε (21:00)
Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30)
Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)