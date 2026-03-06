Η νίκη της Αλ Καλίτζ με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή επί της Αλ Χαζέμ, ήρθε από Ελληνικά πόδια, καθώς σκόραρε τόσο ο Κώστας Φορτούνης, όσο και ο Γιώργος Μασούρας!

Ο Κώστας Φορτούνης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε το παιχνίδι στο 60ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Μασσούρας με πολύ ωραίο πλασέ στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Βασικός με την Αλ Καλίτζ αγωνίστηκε και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ενώ με αυτή τη νίκη η ομάδα του Γιώργου Δώνη ανέβηκε στην 9η θέση του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.

هدف! ⚽️

فورتونيس يسجل الهدف الأول لصالح الخليج من نقطة الجزاء، مُعادلًا نتيجة اللقاء 🥅 #الخليج_الحزم | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/9RksraT4Og — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) March 6, 2026