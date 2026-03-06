Η βύθιση της ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena ανοιχτά της Σρι Λάνκα, έπειτα από επίθεση αμερικανικού υποβρυχίου με τορπίλη Mk 48, σηματοδότησε την πρώτη φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βυθίζει εχθρικό πλοίο με τορπίλη σε πραγματικές επιχειρήσεις. Η φρεγάτα, σχεδόν 1.500 τόνων, συμμετείχε άοπλη σε διεθνή άσκηση με την αθώα ονομασία «Milan 2026», φιλοξενία της Ινδίας, όταν χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα, αφήνοντας πίσω της ένα πετρελαιοκηλίδα και τουλάχιστον 84 νεκρούς Ιρανούς ναύτες, ενώ δεκάδες ακόμη αγνοούνται. Η εικόνα της ήρεμης θάλασσας στον Ινδικό Ωκεανό, να σκίζεται ξαφνικά από μια αόρατη επίθεση κάτω από την επιφάνεια, συμπυκνώνει τη νέα εποχή όπου ο πόλεμος δεν έχει πλέον «μέτωπα», αλλά εκτυλίσσεται παντού – από τον κυβερνοχώρο μέχρι τα βάθη του ωκεανού.

Η βύθιση έγινε, σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις, από ένα αμερικανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κλάσης Los Angeles, που επιχειρούσε σιωπηλά υπό τις εντολές της Διοίκησης Ινδο-Ειρηνικού των ΗΠΑ. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, διακρίνεται μόνο το θερμικό ίχνος των καπνών της μηχανής της Dena, ακολουθούμενο από μια τεράστια έκρηξη που ανασηκώνει το σκάφος πάνω από το νερό, μια «αθόρυβη» εκτέλεση με ήχο που έμεινε εκτός κάμερας. Για την Ουάσινγκτον, η επιχείρηση ήταν επίδειξη ισχύος απέναντι στο Ιράν· για τους ναυαγούς ναύτες που περισυνέλεξαν τα πληρώματα της Σρι Λάνκα και της Ινδίας, ήταν η ωμή υπενθύμιση ότι απέναντι σε ένα σύγχρονο υποβρύχιο δεν υπάρχει προειδοποίηση ούτε διαφυγή.

Υποβρύχια: Ο παλιός, νέος τρόμος των θαλασσών

Η χρήση τορπιλών σε πραγματική σύγκρουση είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τα πολεμικά εγχειρίδια μετά το 1945, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως η βύθιση της ινδικής κορβέτας INS Khukri από πακιστανικό υποβρύχιο το 1971 και του αργεντίνικου καταδρομικού ARA General Belgrano από το βρετανικό HMS Conqueror στον πόλεμο των Φόκλαντ το 1982. Έκτοτε, οι θάλασσες έγιναν σκηνικό «θεαματικών» επιθέσεων με πυραύλους cruise και drones, αφήνοντας τα υποβρύχια στο σκοτάδι της αποτροπής – πάντα παρόντα, αλλά σπάνια ορατά. Η IRIS Dena, χτυπημένη από μια σύγχρονη αμερικανική Mk 48, θυμίζει ότι οι παλιές τεχνολογίες θανάτου δεν ξεπεράστηκαν ποτέ· απλώς περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για να επανέλθουν στο προσκήνιο.

Η σημερινή αμερικανική υποβρύχια δύναμη αριθμεί πάνω από 70 σκάφη, εκ των οποίων 53 είναι επιθετικά και 14 φέρουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, στοιχείο που καθιστά τα υποβρύχια πυλώνα της πυρηνικής αποτροπής αλλά και του «σιωπηλού» συμβατικού πολέμου. Την ίδια στιγμή, ο ναυτικός πόλεμος μεταμορφώνεται και από άλλους παράγοντες: η Ουκρανία, χωρίς πραγματικό στόλο, κατάφερε με αεροπορικά και θαλάσσια drones και πυραύλους να καταστρέψει σημαντικό τμήμα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, δείχνοντας πώς η τεχνολογία ανοίγει νέους δρόμους ασύμμετρης ισχύος. Σε αυτό το περιβάλλον, τα υποβρύχια δεν είναι πλέον μόνο «κυνηγοί πλοίων», αλλά πλατφόρμες για μυστικές επιχειρήσεις, κυβερνοεπιθέσεις, ακόμη και στοχευμένες δολοφονίες με drones, όπως δείχνει η ευρύτερη στρατηγική «κανονιοφόρων» που επαναφέρει απροκάλυπτα η κυβέρνηση Τραμπ.

Υποβρύχια, διπλωματία και νόμος στη σκιά της τορπίλης

Η βύθιση της ιρανικής φρεγάτας δεν προκάλεσε μόνο σοκ στην Τεχεράνη, αλλά και αμηχανία στο Νέο Δελχί. Η Ινδία, που φιλοξενούσε τις ναυτικές ασκήσεις «Milan 2026» ως ένδειξη «επανασύνδεσης» και συνεργασίας μεταξύ ναυτικών δυνάμεων όπως των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Γερμανίας, είδε δύο προσκεκλημένα ιρανικά πλοία, τη Dena και το υποστηρικτικό IRIS Bushehr, να μετατρέπονται σε στόχο μέσα σε μια διαδρομή που θεωρητικά ήταν ασφαλής. Ο Ιρανός στόλος, που είχε παρελάσει μόλις πριν από λίγες εβδομάδες σε ινδικό λιμάνι, βρέθηκε ξαφνικά στο κέντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης, με το Bushehr να αναζητά καταφύγιο και τελικά να δένει στο λιμάνι Τρίνκομαλι της Σρι Λάνκα, όπου μεταφέρθηκαν πάνω από 200 Ιρανοί σε ναυτική εγκατάσταση κοντά στο Κολόμπο.

Η απόφαση του προέδρου της Σρι Λάνκα, Ανουρά Κουμάρα Ντισσανάγιακε, να επιτρέψει τον ελλιμενισμό του ιρανικού πλοίου και να οργανώσει επιχείρηση διάσωσης, παρουσιάστηκε ως προσπάθεια «ουδετερότητας με ανθρώπινο πρόσωπο» – μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων και στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ναυαγοί ως άνθρωποι, όχι ως πιόνια. Για την Ινδία, αναλυτές όπως ο Σουσάντ Σινγκ μιλούν για «ξεπέρασμα γραμμών», καθώς η παρουσία αμερικανικών υποβρυχίων τόσο κοντά στα χωρικά της ύδατα και η βύθιση ενός άοπλου –στην πράξη– πλοίου φιλοξενούμενου κράτους, συνιστούν πολιτικό πλήγμα για τη φιλοδοξία της Νέας Δελχί να εμφανίζεται ως αυτόνομη ναυτική δύναμη στον Ινδο-Ειρηνικό, σύμφωνα με τους Fnancial Times.

Την ίδια ώρα, η τορπιλική επίθεση αναδεικνύει και το γκρίζο πεδίο του διεθνούς δικαίου. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Μάρκο Μιλανόβιτς υπογραμμίζει ότι, υπό τον Χάρτη του ΟΗΕ, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν είναι παράνομος, εφόσον δεν έχει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας ούτε αποδειγμένα βασίζεται σε αυτοάμυνα έναντι άμεσης ή επικείμενης επίθεσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο του δικαίου των ένοπλων συγκρούσεων, η ιρανική φρεγάτα, ακόμη κι αν δεν έφερε οπλισμό εκείνη τη στιγμή, θεωρείται νόμιμος στρατιωτικός στόχος, άρα η επίθεση δεν παραβιάζει αυτόν τον κώδικα. Ένας πρώην νομικός αξιωματούχος του Πενταγώνου επιμένει ότι, «από τη στιγμή που οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν», το δίκαιο του πολέμου υπερισχύει, ακόμη κι αν η εικόνα ενός υποβρυχίου που βυθίζει, χωρίς προειδοποίηση, ένα πλοίο σε φιλικά ύδατα παραμένει σοκαριστική.

Σε αυτή τη νέα, ρευστή παγκόσμια σκηνή, τα υποβρύχια δεν είναι απλώς όπλα, αλλά εργαλεία πολιτικού μηνύματος: δείχνουν ποιος μπορεί να χτυπήσει, όπου θέλει, όποτε θέλει – χωρίς να φαίνεται μέχρι να είναι πολύ αργά.