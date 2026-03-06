Η ωμή πραγματικότητα που βιώνουν όσοι βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες αποτυπώθηκε σε ένα βίντεο του Mega. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις εξελίξεις στα σύνορα που μοιράζονται το Ισραήλ και ο Λίβανος, μια βόμβα εξερράγη σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από την απεσταλμένη δημοσιογράφο Σοφία Φασουλάκη και τους τεχνικούς που τη συνόδευαν.

Παρά την ισχύ της έκρηξης και τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν τα μέλη του συνεργείου, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, με την κάμερα να συνεχίζει να καταγράφει το μέγεθος της απειλής.

Δημοσιογράφοι στην πρώτη γραμμή του κινδύνου

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να υπενθυμίσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ανταποκριτές που καλύπτουν τον πόλεμο. Η καθημερινότητα στις εμπόλεμες ζώνες είναι γεμάτη απρόοπτα, με τις μάχες να μην διεξάγονται πλέον μόνο σώμα με σώμα, αλλά μέσω μακρινών πληγμάτων που καθιστούν κάθε σημείο της περιοχής δυνητικά επικίνδυνο.