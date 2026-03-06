Από την ερχόμενη Τρίτη, 10 Μαρτίου, θα μπορούν να υποβάλουν οι ωφελούμενοι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το νέο έργο της ΔΥΠΑ με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού». Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω του gov.gr.



Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους – μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων:

149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΔΥΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς.



Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σε έως 750 ευρώ (μικτά), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.