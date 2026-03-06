Επτά ανήλικα παιδιά, ηλικίας 5 έως 10 ετών, εισήχθησαν στη προχθεσινή εφημερία του νοσοκομείου της Νίκαιας με εισαγγελική εντολή. Σύμφωνα με καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, τα παιδιά παρά το γεγονός ότι είναι υγιή, παραμένουν στα νοσοκομεία για μεγάλα διαστήματα λόγω έλλειψης προνοιακών δομών.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτηρίζει «όνειδος» για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας τα εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα παιδιά που βρίσκονται με εισαγγελική εντολή στα νοσοκομεία.

Ειδικότερα όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος: «Έρχονται στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή για εξετάσεις, είναι καλά, αλλά παραμένουν εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα ελλείψει προνοιακών μονάδων. Στη προχθεσινή εφημερία του νοσοκομείου Νίκαιας εισήχθησαν με εισαγγελική εντολή επτά παιδιά ηλικίας 5 έως 10 χρονών ρομά εγκαταλελειμμένα.

Κάνουν συνεχώς φασαρίες, επεισόδια και μάλιστα κλήθηκε η αστυνομία.

Αναστάτωσαν τη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής με δεδομένα ότι τα κρεβάτια της κλινικής είναι λιγότερα των είκοσι.

Εάν τα παιδιά αυτά εξέλθουν λάθρα που το επιχείρησαν πολλές φορές και τους κυνηγάνε στο νοσοκομείο, οι νοσηλευτές θα βρεθούν κατηγορούμενοι στα δικαστήρια. Δεν μπορείς να ελέγξεις αυτά τα ζωηρά παιδιά εύκολα;

Πάνω από 70 παιδιά με εισαγγελική εντολή βρίσκονται παρκαρισμένα στα νοσοκομεία. Οι προνοιακές μονάδες δεν διαθέτουν θέσεις φιλοξενίας και τα παιδιά παραμένουν μήνες στα νοσοκομεία. Χαμένος χρόνος για τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα θάλαμο νοσοκομείου χωρίς να είναι άρρωστα.

Χωρίς σχολείο, χωρίς προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Μόνο οι προνοιακές μονάδες μπορούν να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στα παιδιά, καθώς επίσης προγράμματα αναδοχής και υιοθεσίας. Κρίμα να κακοποιούνται δεύτερη φορά τα παιδιά μετά την οικογένεια, από το κράτος κοινωνικής προστασίας».