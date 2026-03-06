Συνελήφθη ο άνδρας που απείλησε να ανατιναχθεί στη ΓΑΔΑ, με το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών να προχωρά σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο που συνελήφθη είναι Σουδανός ηλικίας 48 ετών. Διαμένει πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχει συλληφθεί ουκ ολίγες φορές για κατοχή ναρκωτικών.

Πρόκειται για άτομο ψυχικά ασταθές. Πάνω του είχε ένα σακίδιο και μία τσάντα με συνολικά τρία αντικείμενα που προσομοιάζουν με χειροβομβίδες.

Οι αρχές δεν γνωρίζουν εάν είναι αληθινές και ενεργές, γι’ αυτό και το ΤΕΕΜ θα προχωρήσει σε ελεγχόμενη έκρηξη.