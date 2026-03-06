Ολόκληρη την Ελλάδα φιλοδοξεί να επισκεφθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη», προκειμένου αφενός να αυξήσει τις πωλήσεις του πονήματος και αφετέρου να οργανώσει τους κατάλληλους πολιτικούς πυρήνες και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, τους οποίους θα ενεργοποιήσει όταν ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου κόμματος το οποίο σχεδιάζει. Και μπορεί ακόμη να μην γνωρίζουμε τις επόμενες πόλεις που θα επισκεφθεί μετά την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα και την Κοζάνη αύριο το απόγευμα, ωστόσο γνωρίζουμε πλέον τον τελικό σταθμό όλης αυτής της διαδρομής.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει τον κύκλο των εκδηλώσεων στο νησί της Ιθάκης. Η επιλογή αυτή, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, μόνο τυχαία δεν είναι. Ο τίτλος του βιβλίου, το πολιτικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα και η φόρτιση που κουβαλά το συγκεκριμένο μέρος συνδέονται άμεσα, δημιουργώντας ένα σκηνικό με ξεκάθαρους συμβολισμούς.

Καταρχάς, το ίδιο το βιβλίο του τιτλοφορείται «Ιθάκη» και ερωτηθείς ο ίδιος για την επιλογή αυτή, έχει αναφέρει πως «η «Ιθάκη» δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Και αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι μας βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας «Ιθάκες». Αλλά έχει να κάνει και με την πολιτική. Έχει να κάνει με την Αριστερά, έχει να κάνει με την κοινωνία, έχει να κάνει με τους κοινωνικούς αγώνες, την εξέλιξη του κόσμου. Δεν σταματάει, αυτό δεν σταματάει ποτέ. Και η «Ιθάκη» είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται. Υπό αυτή την έννοια έχει και μια φιλοσοφική αξία ο τίτλος που επέλεξα. Τον επέλεξα βέβαια έξι μήνες πριν την κυκλοφορία του πονήματος, έχοντας δομήσει το βιβλίο και έχοντας συνειδητοποιήσει τελικά πως υπάρχει ένα αλληγορικό πεδίο όλων όσων ζήσαμε σαν περιπέτεια συλλογική και η περιπέτεια που έχει ο κάθε άνθρωπος παλεύοντας, διεκδικώντας, ελπίζοντας, κάνοντας όνειρα και κατακτώντας κάποια από αυτά».

Κατά δεύτερο λόγο, η Ιθάκη έχει συνδεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα αφού ως πρωθυπουργός επέλεξε στις 21 Αυγούστου 2018 να ανακοινώσει από το συγκεκριμένο νησί, με φόντο το λιμάνι της ομώνυμης πόλης, το επίσημο τέλος των μνημονίων για τη χώρα μας. Στο μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό υπογράμμιζε τη σημασία της συγκεκριμένης ημέρας λέγοντας πως: «Σήμερα στην πατρίδα μας ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης, επιτέλους, τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς. Χωρίς άλλους εκβιασμούς. Χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας».

Παράλληλα περιέγραφε τις θυσίες του ελληνικού λαού και τις προσπάθειες που κατέβαλαν η κυβέρνηση και το κόμμα του το προηγούμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως: «Δεν πορευτήκαμε με βεβαιότητες. Παρά μόνο με μία. Αυτή που μας όρισαν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες: Να βγάλουμε τη χώρα από τη στενωπό των μνημονίων και της αέναης λιτότητας. Περάσαμε από πολλά κύματα για να φτάσουμε σήμερα στον προορισμό μας. Το πλήρωμα άλλαξε. Άλλοι φοβήθηκαν τα κύματα, άλλοι προτίμησαν να τα δαμάσουν».

Κατέληγε δε, κάνοντας αναφορά στις επόμενες μάχες: «Φτάσαμε στον προορισμό μας, βγήκαμε από τα Μνημόνια, αλλά δεν τελειώσαμε εδώ. Νέες μάχες είναι τώρα μπροστά μας. Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται ακόμα απέναντι. Είναι όσοι επιθυμούν να δουν το καράβι ξανά να θαλασσοδέρνεται και τον λαό ξανά στα αμπάρια. Όσοι έφτιαξαν, κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσή τους, την Ελλάδα της διαφθοράς, της διαπλοκής και της εξουσίας των λίγων. Αυτοί που θέλουν να μπορούν ανενόχλητοι να φοροδιαφεύγουν, να παρασιτούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, έχοντας τις offshore τους και τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό. Αυτοί που θεωρούν εαυτούς υπεράνω κάθε νόμου και κανόνα ενός κράτους δικαίου. Και που τρέμουν στην ιδέα μιας ανεξάρτητης Δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια τους. Τώρα που φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό μας, έχουμε τη δύναμη να φτιάξουμε τον τόπο μας όπως του αξίζει […] Γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή».

Όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του, αρκετά από τα λόγια εκείνης της ομιλίας επανέρχονται στη δημόσια συζήτηση. Η αναφορά σε μια «νέα αρχή» για τη χώρα είχε τότε συνδεθεί με το τέλος των μνημονίων και την ελπίδα για σταθεροποίηση της οικονομίας. Στη σημερινή συγκυρία, το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί. Το ζήτημα που κυριαρχεί είναι η ακρίβεια και η πίεση που ασκείται στα εισοδήματα των πολιτών. Παράλληλα, οι τότε επισημάνσεις για τη λειτουργία των θεσμών και την ποιότητα της δημοκρατίας επανέρχονται, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ως σημεία αναφοράς. Στο πολιτικό σκηνικό των τελευταίων ετών έχουν αναδειχθεί υποθέσεις που προκάλεσαν έντονη αντιπαράθεση και συζητήσεις γύρω από ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επαναφορά εκείνων των μηνυμάτων επιχειρεί να δώσει συνέχεια σε μια πολιτική αφήγηση που ξεκινά από το 2018 και φτάνει στο σήμερα.