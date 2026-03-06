Το πιο πλήρες γνωστό απολίθωμα Australopithecus (Αυστραλοπίθηκου), με το παρατσούκλι «Little Foot», απέκτησε πλέον πρόσωπο, έστω και εικονικό. Ο Little Foot εντοπίστηκε στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 1990, αν και χρειάστηκαν σχεδόν δύο δεκαετίες στον παλαιοανθρωπολόγο Ron Clarke και τους συνεργάτες του για να ανασκάψουν πλήρως το απολίθωμα ηλικίας 3,67 εκατομμυρίων ετών.



Παρόλο που το κρανίο του είναι σχεδόν ανέπαφο —κάτι σπάνιο για απολιθώματα αυτής της ηλικίας— μέρος του προσώπου είναι θρυμματισμένο, δυσκολεύοντας τη μελέτη του. Για να αποφύγουν περαιτέρω ζημιές, οι ερευνητές το ανασυνέθεσαν εικονικά. «Επειδή το κρανίο είναι πυκνό (γεμάτο ιζήματα) και ο στόχος μας ήταν να εντοπίσουμε όλα τα κατάγματα, μεταφέραμε τον “Little Foot” στην Ευρώπη για να σαρωθεί στο σύγχροτρον του Ηνωμένου Βασιλείου (Diamond Light Source)», δήλωσε στο Interesting Engineering η Amélie Beaudet, παλαιοανθρωπολόγος στο Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS).



«Η τεχνολογία σύγχροτρον είναι, προς το παρόν, η πιο αποτελεσματική τεχνική για σάρωση σε πολύ υψηλή ανάλυση με καλή αντίθεση μεταξύ των υλικών». Χιλιάδες σαρώσεις επέτρεψαν στην Beaudet και τους συνεργάτες της να διαχωρίσουν εικονικά τα θραύσματα του προσώπου χρησιμοποιώντας ημι-αυτοματοποιημένες μεθόδους και υπερυπολογιστές, πριν τα επανασυναρμολογήσουν στην αρχική τους διάταξη.

Μη αναμενόμενες ομοιότητες με απολιθώματα της Ανατολικής Αφρικής

Η ομάδα συνέκρινε στη συνέχεια το μοντέλο με άλλους μεγάλους πιθήκους και δείγματα Australopithecus. Ο Αυστραλοπίθηκος είναι ένα εξαφανισμένο γένος πρωτευόντων που έζησε πριν από περίπου 4,4 έως 1,4 εκατομμύρια χρόνια και αποτελεί στενό συγγενή ή ίσως και πρόγονο του σύγχρονου ανθρώπου (το διάσημο απολίθωμα «Lucy» ανήκει επίσης σε αυτό το γένος).



Τα βασικά ευρήματα της σύγκρισης:

Το μέγεθος και η μορφολογία του προσώπου του Little Foot προσομοιάζουν περισσότερο σε δείγματα από την Ανατολική Αφρική παρά σε εκείνα που βρέθηκαν στη Νότια Αφρική.

Οι οφθαλμικοί κόγχοι του Little Foot είναι σχετικά μεγάλοι, όπως και των Αυστραλοπιθήκων της Ανατολικής Αφρικής που ζούσαν την ίδια περίοδο.

Η Beaudet διευκρίνισε ότι η λειτουργία αυτού του χαρακτηριστικού παραμένει ασαφής, αν και η περιοχή του προσώπου μπορεί να ήταν εξελικτικά σημαντική. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί επειδή το συγκριτικό δείγμα είναι περιορισμένο και μιλάμε μόνο για το πρόσωπο», προειδοποίησε. Ωστόσο, σημείωσε ότι η σύνδεση αυτή είναι ενδιαφέρουσα καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς σχετίζονταν οι πληθυσμοί στην ανατολική, κεντρική και νότια Αφρική.

Μια ανασύνθεση που οι επιστήμονες μπορούν να επανεξετάσουν

Παρόλο που μια ψηφιακή ανασύνθεση μπορεί να μην ακούγεται τόσο εντυπωσιακή όσο η φυσική συναρμολόγηση ενός κρανίου, η Beaudet τόνισε τα πλεονεκτήματά της:

Κοινοποίηση δεδομένων : Το τρισδιάστατο μοντέλο μπορεί να μοιραστεί με άλλους επιστήμονες παγκοσμίως.

: Το τρισδιάστατο μοντέλο μπορεί να μοιραστεί με άλλους επιστήμονες παγκοσμίως. Δυνατότητα διόρθωσης: Το εικονικό «παζλ» μπορεί να επαναληφθεί και να αναθεωρηθεί —κάτι αδύνατο από τη στιγμή που μια φυσική ανασύνθεση έχει ολοκληρωθεί οριστικά.

Μπορεί τα μάτια να είναι ο καθρέφτης της ψυχής, αλλά όταν αυτά απουσιάζουν, οι επιστήμονες θα πρέπει να αρκεστούν στους οφθαλμικούς κόγχους του Little Foot, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.