Μια νέα ιστορική δραματική σειρά με θέμα τα εφηβικά χρόνια του Μέγα Αλέξανδρου και τη σχέση του με τον φιλόσοφο Αριστοτέλη βρίσκεται στα σκαριά από το Netflix.

Το πρότζεκτ έχει τον τίτλο «Alexander» και θα φέρει την υπογραφή του δημιουργού της επιτυχημένης σειράς Heated Rivalry, Τζέικομπ Τίρνι., ο οποίος θα αναλάβει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία.

Η σειρά θα εστιάζει στα νεανικά χρόνια του μελλοντικού βασιλιά και στην περίοδο κατά την οποία εκπαιδεύτηκε από τον Αριστοτέλη, μια σχέση που επηρέασε βαθιά τη σκέψη και τη μετέπειτα πορεία του.

Το σενάριο θα συνυπογράψει ο συνεργάτης του Τίρνι στο «Heated Rivalry», Brendan Brady. Η σειρά αποτελεί διασκευή του μυθιστορήματος The Golden Mean της Καναδής συγγραφέα Annabel Lyon, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 και εστιάζει στη σχέση δασκάλου και μαθητή ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον νεαρό Αλέξανδρο.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την παραγωγή

Την παραγωγή της σειράς έχει αναλάβει η Aggregate Films, εταιρεία των Jason Bateman και Michael Costigan.

EXCLUSIVE: 'Heated Rivalry' Creator Jacob Tierney Gets Netflix Series Order For Alexander The Great & Aristotle Drama; Jason Bateman's Aggregate Films Producing https://t.co/t5d2OHKUPr — Deadline (@DEADLINE) March 5, 2026

Παράλληλα, εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Τίρνι και Μπρέιντι μέσω της εταιρείας τους Accent Aigu Entertainment.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη, η σειρά διαδραματίζεται σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων, όταν η αθηναϊκή δύναμη φθίνει και ο Αριστοτέλης φτάνει στη Μακεδονία για να διδάξει τον νεαρό πρίγκιπα Αλέξανδρο.

Η ιστορία θα εξερευνά τις ίντριγκες της αυλής, τις πολιτικές φιλοδοξίες, τις προσωπικές συγκρούσεις και την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον φιλόσοφο και τον μαθητή του – μια σχέση που θα επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της ιστορίας.

Το όραμα του Netflix για τη σειρά

Η επικεφαλής σειρών για ΗΠΑ και Καναδά στο Netflix, Jinny Howe, δήλωσε ότι η εταιρεία ενθουσιάστηκε με την ιδέα της μεταφοράς του βιβλίου στη μικρή οθόνη.

Όπως ανέφερε, η σειρά επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στη διαχρονική σχέση εξουσίας ανάμεσα σε μέντορα και μαθητή, συνδυάζοντας επική αφήγηση με έντονα προσωπικά στοιχεία.

Από την πλευρά του, ο Τζέικομπ Τίρνι τόνισε ότι αγάπησε το βιβλίο της Λιόν πριν από χρόνια και ότι η μεταφορά του στην τηλεόραση αποτελούσε για τον ίδιο ένα δημιουργικό όνειρο.