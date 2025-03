Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε στο νησί Φαϊλάκα του Κουβέιτ, καθώς επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη μιας ελληνικής αποικίας, που συνδέεται με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των greekreporter.com, ανακαλύφθηκε ένα αρχαίο ελληνικό κτίριο και μια αυλή 2.300 ετών.

Το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού, Τεχνών και Γραμμάτων του Κουβέιτ (NCCAL) ανακοίνωσε την ανακάλυψη, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σημαντικό βήμα για την κατανόηση του ποικίλου ιστορικού τοπίου του νησιού.

