Έτοιμη να συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία είναι η ΕΕ, τονίζει σε ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU βρίσκεται σε δράση στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση» επισήμαινει η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής.
Our fight against wildfires continues.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025
Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.
We're mobilising support for Greece following their request for assistance.
And prepositioned firefighters are already helping in Spain.
This is European solidarity in action.