Ψήφισμα που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «My Voice My Choice» για την πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις, ενέκρινε σήμερα η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κείμενο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό προαιρετικής συμμετοχής, ανοιχτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και υποστηριζόμενο με κονδύλια της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ να παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή διακοπή της κύησης, σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο, σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «My Voice, My Choice» συγκέντρωσε πάνω από 1,12 εκατομμύρια υπογραφές. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να καλέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία. Για να εξεταστεί μια πρωτοβουλία, πρέπει να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές συνολικά, από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η επίτευξη της απαιτούμενης πλειοψηφίας δεν ήταν δεδομένη και προϋπέθεσε ουσιαστική πολιτική εργασία και διαβούλευση. Η Ελεονώρα Μελέτη είχε τον ρόλο της εισηγήτριας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και, υπό την ιδιότητά της ως συντονίστρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή FEMM, συνέβαλε καθοριστικά στη διαδικασία που οδήγησε το ψήφισμα στην ολομέλεια», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην παρέμβασή της, η ευρωβουλευτής της ΝΔ υπογράμμισε ότι «η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με στενά κομματικούς όρους, αλλά ως ζήτημα που αφορά πρωτίστως τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών» και «τόνισε ότι τα γυναικεία δικαιώματα δεν αποτελούν ιδιοκτησία πολιτικών χώρων και ότι η πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτική υγειονομική φροντίδα δεν μπορεί να εξαρτάται από κοινωνικοοικονομικές ανισότητες ή ιδεολογικές αντιπαραθέσεις».

Όπως επισήμανε η κ. Μελέτη, «το βασικό ερώτημα αφορά στο κατά πόσο η Ευρώπη εμπιστεύεται τις γυναίκες, ιδίως σε κρίσιμες και δύσκολες στιγμές της ζωής τους, επιλέγοντας να τις στηρίζει αντί να τις κρίνει».