Υπό κράτηση παραμένει ο 16χρονος που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, ενώ η εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο ανήλικος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή

Σημειώνεται, ότι δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η ίδια προέβη νωρίτερα σε δηλώσεις, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εκφράζοντας τη λύπη της για το θανατηφόρο συμβάν, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου. «Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», είπε -μεταξύ άλλων- η 47χρονη.

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Νωρίτερα, η ιατροδικαστική έδειξε βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα του 17χρονου που έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.