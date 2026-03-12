Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Λουτράκι. Ειδικότερα, ένας 20χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας της πόλης μετά από επίθεση παρέας ατόμων στο πάρκο της Δεξαμενής.

Ο νεαρός έφερε πολλές μαχαιριές από νυστέρι στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στα πόδια, ενώ όπως αναφέρει το loutrakiblog.gr, είχε και μώλωπες από χτυπήματα στο πρόσωπο και το στήθος.

Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας τού παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς τα τραύματα που φέρει είναι επιφανειακά, ενώ αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ αναζητούν τα άτομα που επιτέθηκαν στον νεαρό.