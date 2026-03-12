Αναστάτωση προκάλεσε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου στα Άγραφα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο έχουν καταγραφεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Στην περιοχή της Αργιθέας, πτώσεις βράχων έχουν δημιουργήσει δυσκολίες σε σημεία του οδικού δικτύου. Ο αντιδήμαρχος Αργιθέας, Νίκος Σακκάς, μιλώντας στο KarditsaLive.Net, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για ζημιές σε κτίρια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πλήρης εικόνα θα διαμορφωθεί τις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς πολλά σπίτια στα χωριά της περιοχής δεν κατοικούνται αυτή την περίοδο.

Όπως εξήγησε, ο δήμος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους κατοίκους που διαμένουν μόνιμα στα χωριά όσο και με ιδιοκτήτες κατοικιών, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση των ακινήτων. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν αυτοψίες στις τοπικές κοινότητες. Ο ίδιος επανέλαβε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του trikalaola.gr, το οποίο επικοινώνησε με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Σπηλιάς Αγράφων, στον ναό και στο μοναστήρι έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές από τη σεισμική δόνηση,

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αγράφων, Αλέξανδρος Καρδαμπίκης, σε μήνυμά του επισημαίνει ότι δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί και ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές. Παράλληλα, καλεί τους κατοίκους να απομακρύνονται από επικίνδυνα κτίσματα και να ενημερώνουν τους προέδρους των κοινοτήτων για τυχόν προβλήματα που θα εντοπίσουν.

Κλειστά σχολεία

Λόγω της σεισμικής δραστηριότητας, αποφασίστηκε και η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε ορισμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, με απόφαση του δημάρχου Μουζακίου, Φάνη Στάθη, ανεστάλη η λειτουργία όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου, καθώς και των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, για σήμερα 12 Μαρτίου 2026, από τις 12:30 έως το τέλος του ωραρίου, μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 12:14 στην ευρύτερη περιοχή.

Αντίστοιχα, με απόφαση του δημάρχου Παλαμά, Σωκράτη Δασκαλόπουλου, ανεστάλη η λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Παλαμά για την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 έως το τέλος του σχολικού ωραρίου, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγράφων αναφέρει:

«Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14, σύμφωνα με την ενημέρωση του Επιχειρησιακού Κέντρου, και έγινε αισθητή στο σύνολο του Δήμου Αγράφων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χλμ. βορειοανατολικά του Ραπτοπούλου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος.

Σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους τοπικούς προέδρους, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και καταγραφή.

Ο Δήμος Αγράφων παραμένει σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη».