Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Καρδίτσα νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση που σημειώθηκε στις 12:14 ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ανθηρού Καρδίτσας και 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.

Από την πλευρά του το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ανεβάζει το μέγεθος σε 5,1 βαθμούς.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13,7 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχές, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.

«Κουνηθήκαμε και Γιάννενα», «Μέχρι και η Πάτρα κουνήθηκε», σχολιάζουν χρήστες στο Χ, ενώ άλλοι τονίζουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Λάρισα.

#σεισμος Μεχρι και η Πάτρα κουνηθηκε — βλαχαδερό (@Asimak1Asima) March 12, 2026

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ ανάφερε πως ο σεισμός δεν εμπνέει ανησυχία, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι για το αν έχουν σημειωθεί ζημιές. Επιπλέον, τόνισε ότι οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο.