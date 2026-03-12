Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ… προειδοποιεί την εθνική Ιράν ότι καλό θα είναι να μην συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026 γιατί μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για τη ζωή των μελών της αποστολής.

Οι Ιρανοί έχουν προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις από Αμερικανούς και Ισραηλινούς, έχουν αποφασίσει να μην πάρουν μέρος στη διοργάνωση. Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζουν μέλη της κυβέρνησης, με τη FIFA να περιμένει την οριστική απόφασή τους.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό και ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να πάρει θέση για το θέμα, με μια ανάρτηση που μπορεί να θεωρηθεί και… απειλητική για τα μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας του Ιράν.

«Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», ήταν το μήνυμά του μέσω του Truth Social.