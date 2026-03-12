Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, καθώς η ΠΑΕ επισημοποίησε μέσω των social media τη συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Από την πρώτη στιγμή, όταν άρχισαν οι συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους, οι δύο πλευρές ήθελαν να συνεχίσουν μαζί και τελικά αυτό θα γίνει καθώς υπήρξε συμφωνία σε όλα.

Στο ραντεβού της διοίκησης των «ερυθρόλευκων» με τον δικηγόρο και τον μάνατζερ του Μαροκινού φορ όλα πήγαν καλά και η ανανέωση του συμβολαίου είναι γεγονός, με την ΠΑΕ να το επισημοποιεί μέσω των social media.

«Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί επισφράγισαν την ανανέωση της συνεργασίας του παίκτη με την ομάδα μας. Μαζί κατακτήσαμε κορυφές και μαζί συνεχίζουμε για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και θριάμβους!», ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι» στην ανάρτησή τους και θα ακολουθήσει και η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Ελ Κααμπί υπέγραψε το καλοκαίρι του 2023 στον Ολυμπιακό και μετράει 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 συμμετοχές ενώ τη φετινή σεζόν έχει 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 εμφανίσεις. Από όλα τα γκολ που έχει βάλει, αυτό που ξεχωρίζει φυσικά, είναι αυτό του τελικού του Europa Conference League, κόντρα στη Φιορεντίνα, το 2024.

Ο Μαροκινός φορ ήταν ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης εκείνη τη σεζόν (2023-24) και πλην του Europa Conference League έχει κατακτήσει επίσης ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ.