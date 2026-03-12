Η ΑΕΚ ήταν ισοπεδωτική στη Σλοβενία, συνέτριψε με 4-0 την Τσέλιε έχοντας ευκαιρίες για… 10 γκολ, μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς και σκέφτεται ήδη τους προημιτελικούς του Europa Conference League.

Στις 2 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της League Phase, οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά, με την Ένωση να ανοίγει νωρίς το σκορ αλλά να χάνει, τελικά με 3-1. Από τότε πέρασε πολύς καιρός, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν τότε και αυτό το κατάλαβαν πολύ καλά και οι Σλοβένοι.

Όπως τότε, έτσι και τώρα, οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν πολύ νωρίς το σκορ και συγκεκριμένα στο 3ο λεπτό, όταν ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ και ο Βάργκα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Η διαφορά σε σχέση με το παιχνίδι του Οκτωβρίου, ήταν ότι ο «δικέφαλος αετός» δεν έμεινε εκεί, στο γρήγορο γκολ, αλλά συνέχισε να επιτίθεται με στόχο να πετύχει κι άλλα. Και το έκανε.

Η ΑΕΚ είχε ευκαιρία στο 10′ με το διαγώνιο σουτ του Γκατσίνοβιτς που έφυγε άουτ, είχε δοκάρι στο 11′ με τον Βάργκα που απέφυγε τον αντίπαλό του αλλά δεν βρήκε στόχο με δυνατό σουτ και είχε, γενικά, τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Η Ένωση τα έκανε όλα σωστά, δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να την απειλήσουν και μετά το 30’… ξεσάλωσε.

Στο 31′ ο Βάργκα τα έκανε όλα σωστά, αποφεύγοντας με υπέροχη ντρίμπλα τον αντίπαλό του, αλλά δεν τα κατάφερε στο τετ α τετ, στο 33′ ο Γιόβιτς έδωσε στον Κοϊτά που έκανε ντρίμπλα και πλάσαρε όπως έπρεπε για το 0-2 και στο 36′ ο Γκατσίνοβιτς, έχοντας και τη βοήθεια της τύχης, πήγε για σέντρα αλλά η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-3!

Αμέσως μετά, στο 38′, οι «κιτρινόμαυροι» πλησίασαν στο 4ο γκολ με τον Γιόβιτς που βρέθηκε σε θέση βολής αλλά το σουτ κόντραρε και στο 45′ ο Σέρβος φορ είχε νέα, μεγάλη αυτή τη φορά, ευκαιρία καθώς βγήκε απέναντι από τον Λέμπαν αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει.

Δεν έγινε εκεί το 0-4, έγινε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου όμως, καθώς στο 49′ ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Μουκουντί με μία επαφή την έστειλε στα δίχτυα. Και από εκεί και πέρα, όπως ήταν λογικό, η ΑΕΚ απλά διαχειρίστηκε το προβάδισμά της.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση, ο Νίκολιτς άρχισε σιγά-σιγά να κάνει τις αλλαγές του και το 0-4 παρέμεινε ως το τέλος, με τη ρεβάνς να είναι καθαρά τυπική διαδικασία πλέον.

Τσέλιε (Ιβάν Μαγέφσκι): Λέμπαν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Toυτισκίνας (46′ Κάστρο), Κάρνιτσνικ, Χρκα (46′ Ντανιέλ), Κβέσιτς (75′ Κότνικ), Σέσλαρ (85′ Βίντοβιτς), Ιοσίφοφ, Βάνσας (57′ Αβντίλι), Κούτσις.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Γκατσίνοβιτς (78′ Μάνταλος), Πινέδα (73′ Περέιρα), Μαρίν, Κοϊτά (73′ Κουτέσα), Γιόβιτς (78′ Ζίνι), Βάργκα (86′ Καλοσκάμης).