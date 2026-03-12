Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη θλίψη του για τη σημερινή επίθεση με όχημα και πυροβολισμούς που είχε στόχο εβραϊκή συναγωγή έξω από το Ντιτρόιτ.

«Θέλω να στείλω την αγάπη μας στην εβραϊκή κοινότητα του Μίσιγκαν και σε όλους τους ανθρώπους στην περιοχή του Ντιτρόιτ μετά την επίθεση στη εβραϊκή συναγωγή νωρίς σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ στην αρχή των τοποθετήσεών του σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

«Έχω ενημερωθεί πλήρως και πρόκειται για κάτι τρομερό, αλλά συμβαίνει», είπε.

«Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης», συνέχισε. «Είναι απολύτως απίστευτο ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα».

Στη συνέχεια έδωσε μια σύντομη ενημέρωση για τον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι «πηγαίνει πολύ καλά» και ότι «εξελίσσεται πολύ γρήγορα».