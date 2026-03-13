Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον νέου κύματος ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονται προς το κράτος του Ισραήλ, παροτρύνοντας τον πληθυσμό στις περιοχές που απειλούνται να σπεύσει σε καταφύγια.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους εκτοξευθέντες από το Ιράν προς την κατεύθυνση του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα (αντιαεροπορικής) άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε σε τυποποιημένο ανακοινωθέν του το οποίο δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

H ΣΑ αναχαίτισε 28 drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες την «αναχαίτιση και την καταστροφή» δεκάδων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα του μέσω X.

Κατά το υπουργείο, «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» αρχικά 12, κατόπιν 9 και 7 drones, καθώς το βασίλειο γίνεται στόχος ιρανικών πληγμάτων αντιποίνων, ιδίως εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων, από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.