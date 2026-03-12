Σε αναπροσαρμογή των τιμών στα υπερατλαντικά και διηπειρωτικά δρομολόγια προχωρά ο όμιλος Air France–KLM, αντιδρώντας στην αποσταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν.



«Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική και ξαφνική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ιδίως της κηροζίνης. Ως αποτέλεσμα, η Air France και η KLM αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων για εισιτήρια που εκδίδονται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026», υπογραμμίζει ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Air France-KLM, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Les Echos.



Πιο συγκεκριμένα, «στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ μετ’ επιστροφής», δήλωσε ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος, ακολουθώντας τα βήματα άλλων αεροπορικών εταιρειών όπως η SAS, η Cathay Pacific, η Air India και η Qantas, που ανακοίνωσαν επιβαρύνσεις τις τελευταίες ημέρες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.