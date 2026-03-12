Σε αναπροσαρμογή των τιμών στα υπερατλαντικά και διηπειρωτικά δρομολόγια προχωρά ο όμιλος Air France–KLM, αντιδρώντας στην αποσταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν.
«Η τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε σημαντική και ξαφνική αύξηση των τιμών των καυσίμων, ιδίως της κηροζίνης. Ως αποτέλεσμα, η Air France και η KLM αυξάνουν τις τιμές των ναύλων τους σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων για εισιτήρια που εκδίδονται από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026», υπογραμμίζει ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Air France-KLM, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της Les Echos.
Πιο συγκεκριμένα, «στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ μετ’ επιστροφής», δήλωσε ο γαλλο-ολλανδικός όμιλος, ακολουθώντας τα βήματα άλλων αεροπορικών εταιρειών όπως η SAS, η Cathay Pacific, η Air India και η Qantas, που ανακοίνωσαν επιβαρύνσεις τις τελευταίες ημέρες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στα ύψη τα εισιτήρια της Air France και της KLM για πτήσεις εκτός Ευρώπης, λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων
Στην οικονομική θέση, οι τιμές θα αυξηθούν κατά 50 ευρώ
Σε αναπροσαρμογή των τιμών στα υπερατλαντικά και διηπειρωτικά δρομολόγια προχωρά ο όμιλος Air France–KLM, αντιδρώντας στην αποσταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν.