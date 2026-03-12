Νέος συναγερμός σήμανε στη βάση της Σούδας, καθώς συνελήφθη ένας υπήκοος Πολωνίας ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Πρόκειται για Πολωνό ηλικίας 58 ετών που συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης από αστυνομικούς της Ασφαλείας Χανίων.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, στο κινητό του οποίου έχει βρεθεί φωτογραφικό υλικό με πολεμικά πλοία που κινούνταν από και προς τον ναύσταθμο της Σούδας, τις τελευταίες εβδομάδες είχε εγκατασταθεί με τροχόσπιτο στην παραλία στο Μαράθι. Η πληροφορία για του δράση του διερευνήθηκε από την ΕΥΠ και η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψή του.

Σημειώνεται, ότι στις 2 Μαρτίου στη Σούδα προσήχθη 36χρονος Γεωργιανός ως ύποπτος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στις 3 Φεβρουαρίου έφτασε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στη Σούδα. Νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο, με θέα την αμερικανική βάση.

Στις 16 Φεβρουαρίου επιχείρησε να αλλάξει ξενοδοχείο. Προσπάθησε να κλείσει το ίδιο δωμάτιο όπου διέμενε τον περασμένο Ιούνιο ο 26χρονος Αζέρος, που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία τον Ιούνιο του 2025. Μάλιστα, οι αρχές βρήκαν το όνομα του 36χρονου στις επαφές του κινητού αλλά και σε συνομιλίες με τον 26χρονο.

Στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που κατέπλευσε στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ο 36χρονος είχε εντοπιστεί στο λιμάνι να το φωτογραφίζει. Είχε νοικιάσει μάλιστα και αυτοκίνητο για να προσεγγίσει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην απαγορευμένη περιοχή.

Στις 2 Μαρτίου συνελήφθη κοντά στο Ελευθέριος Βενιζέλος λίγο πριν διαφύγει από τη χώρα ενώ όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από την ΕΥΠ.

Στο κινητό του τηλέφωνο οι αρχές φέρεται να εντόπισαν ένα κρυπτογραφημένο λογισμικό μηνυμάτων και επικοινωνιών στα αραβικά και τα περσικά ενώ βρέθηκε ευαίσθητο στρατιωτικό υλικό και φωτογραφίες του αμερικανικού αεροπλανοφόρου.

Το καλοκαίρι του 2025, δύο ημέρες μόνο πριν τη σύλληψη του 26χρονου στη Σούδα, συνελήφθη επίσης Αζέρος κατάσκοπος στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και του είχε αποδοθεί επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.