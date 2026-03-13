Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε προσωρινά, για περίπου ένα μήνα, την πώληση ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται ήδη σε δεξαμενόπλοια, καθώς οι τιμές εκτοξεύτηκαν μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, εξήγησε ότι πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο με στόχο «την προώθηση της σταθερότητας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας» κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η άδεια θα ισχύει έως τις 11 Απριλίου.

«Αυτό το στενά στοχευμένο, βραχυπρόθεσμο μέτρο αφορά μόνο το πετρέλαιο που ήδη βρίσκεται σε μεταφορά και δεν θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στην ρωσική κυβέρνηση», τόνισε ο Μπέσεντ.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν ξανά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν, μετά την επίθεση σε τρία ακόμη φορτηγά πλοία στον Κόλπο και τις δηλώσεις του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν ότι θα συνεχίσει να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ – μια κρίσιμη διαδρομή μέσω της οποίας περνά περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε: «Η προσωρινή αύξηση στις τιμές του πετρελαίου αποτελεί βραχυπρόθεσμη και προσωρινή διαταραχή που θα αποφέρει τεράστιο όφελος στη χώρα και την οικονομία μας μακροπρόθεσμα».

Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ξεκινήσει να συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ «όσο σύντομα είναι στρατιωτικά δυνατό».

Η πιθανή ανάγκη για στρατιωτική συνοδεία «ήταν πάντα μέρος του σχεδιασμού μας», ανέφερε στο δίκτυο Sky News.

Σε ερώτηση αν αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες, ο Μπέσεντ απάντησε: «Μόλις είναι εφικτό να εξασφαλίσουμε ασφαλή διέλευση, θα το κάνουμε».