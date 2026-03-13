Υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες στη βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα της Τουρκίας, ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, ενώ παράλληλα υπήρξαν ενδείξεις για πιθανές εκρήξεις στην περιοχή.
Sirens blaring and explosions heard in the area.
Sirens blaring and explosions heard in the area. pic.twitter.com/2y5euKzKS2
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν κάτι που μοιάζει με βαλλιστικό πύραυλο στον ουρανό πάνω από τη βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ.
A video shows what appears to be an unknown ballistic missile in the sky over NATO's Incirlik Air Base in Turkey, following reports of air raid sirens and explosions heard earlier in several towns surrounding Incirlik.