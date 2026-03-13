Υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες στη βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα της Τουρκίας, ακούστηκαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, ενώ παράλληλα υπήρξαν ενδείξεις για πιθανές εκρήξεις στην περιοχή.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν κάτι που μοιάζει με βαλλιστικό πύραυλο στον ουρανό πάνω από τη βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ.