Με τον Λεσόρ να επιστρέφει στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετρούσε τέσσερις συνεχόμενες ήττες, νίκησε με 92-88 τη Ζαλγκίρις για την 31η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γάλλος σέντερ ήταν στην αρχική 5άδα και έδωσε λύσεις στο σκοράρισμα στο ξεκίνημα του ματς, με τους «πράσινους» να προηγούνται με 7-2. Στη συνέχεια, όμως, η Ζαλγκίρις ανέβηκε και κατάφερε να κλείσει στο +3 (24-27) την πρώτη περίοδο.

Στη δεύτερη, όμως, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν λειτούργησε καλύτερα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα και με τους Όσμαν και Ναν να σκοράρουν κατάφερε να προσπεράσει και να βρεθεί στο +4 (44-40) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Περισσότερα σε λίγο…

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-40, 65-59, 92-88