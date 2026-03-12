Ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού χάθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Κεντρικό Επιτελείο των ΗΠΑ.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the loss of a KC-135 "Stratotanker" over Iraq after an incident with another aircraft that landed safely. Rescue efforts are ongoing. CENTCOM states this was not due to friendly or hostile fire. pic.twitter.com/WcsIwVrCYb — OSINTdefender (@sentdefender) March 12, 2026

Σε ανακοίνωσή του, το επιτελείο ανέφερε:

«Το Κεντρικό Επιτελείο των ΗΠΑ έχει γνώση της απώλειας ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού KC-135. Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, και οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Το ένα κατέπεσε στη δυτική περιοχή του Ιράκ, ενώ το δεύτερο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

«Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται σε εχθρικά πυρά ούτε σε πυρά φιλικών δυνάμεων.»