Δύσκολες στιγμές έζησαν χιλιάδες επιβάτες στο διεθνές αεροδρόμιο Fiumicino στη Ρώμη, όταν έντονη χαλαζόπτωση έπληξε την ιταλική πρωτεύουσα, προκαλώντας σοβαρές διακοπές στις πτήσεις και πλημμύρες στους διαδρόμους απογείωσης.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται ο διάδρομος απογείωσης να πλημμυρίζει μέσα σε λίγα λεπτά, με νερό να σχηματίζει μια κινούμενη «θάλασσα», ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη. Οι εργαζόμενοι, για λόγους ασφαλείας, απομακρύνθηκαν και πολλές αποσκευές και εμπορεύματα έμειναν εκτεθειμένα δίπλα στα αεροπλάνα.

Today, a violent hailstorm covered the Fiumicino Airport runways in a thick blanket of white hail. 📍 Rome, Italy. pic.twitter.com/FQHbbrrdxk — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 12, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η έντονη πτώση χαλαζιού κάλυψε την πίστα σαν μια χοντρή κουβέρτα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις αλλά και ματαιώσεις πτήσεων.

Κίνδυνος και μέσα στο αεροδρόμιο

Η κατάσταση δεν περιορίστηκε εξωτερικά. Βίντεο από επιβάτες δείχνουν νερά να εισρέουν μέσα στις εγκαταστάσεις από σημεία της στέγης που έχουν κενά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν διάδρομοι, καταστήματα και εμπορεύματα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και ταυτόχρονα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα ρούχων από ανοιχτό κατάστημα να είναι εκτεθειμένα στο νερό, χωρίς καμία δυνατότητα προστασίας.

Το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο είχε ψηφιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο ως το καλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης για το 2025, γεγονός που καθιστά τις εικόνες των πλημμυρισμένων εγκαταστάσεων ακόμα πιο εντυπωσιακές.

Σφοδρή καταιγίδα πλήττει τη Ρώμη

Σύμφωνα με το lamilano.it, η καταιγίδα επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ρώμης, προκαλώντας πλημμύρες στις γειτονιές και σοβαρές διαταραχές στην κυκλοφορία. Οι μετεωρολογικές αρχές είχαν εκδώσει κίτρινο συναγερμό, προειδοποιώντας για ξαφνική καταρρακτώδη βροχή και έντονη χαλαζόπτωση.

🌧️ Il maltempo colpisce anche l’Aeroporto di Roma Fiumicino.



A causa del violento nubifragio la pioggia si è infiltrata in alcuni punti dei terminal 1 e 3. Le aree interessate sono state delimitate per permettere gli interventi di ripristino.



Video di Oliver Dickmann pic.twitter.com/YQyx9H82Fa — La Sicilia (@lasiciliait) March 12, 2026

Η έντονη κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ώρες τόσο την κυκλοφορία όσο και την ομαλή λειτουργία των πτήσεων, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση για την ασφάλεια των πολιτών και των επιβατών.