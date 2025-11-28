Πολλοί κάτοικοι ξύπνησαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής 28/11 στην Αττική εξαιτίας του σφυροκοπήματος της κακοκαιρίας Adel. Αρκετοί έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να συμβουλέψουν τον κόσμο να δείξει προσοχή, ενώ ορισμένοι αναρωτήθηκαν αν θα ανοίξουν σήμερα τα σχολεία στην Αττική.

Τα μποτιλιαρίσματα δημιουργήθηκαν από νωρίς στους δρόμους του λεκανοπεδίου, ενώ η ποσότητα νερού που έπεσε εξέπληξε πολλούς.

Ακολουθούν ορισμένα ενδεικτικά σχόλια στο Χ:

«Πώς θα πάνε τα παιδιά σχολείο στην Αττική με τέτοιον καιρό; Στα νότια προάστια τουλάχιστον, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας»

«Ρε τι ρίχνει»

«Ρίχνει χαλάζι σε μέγεθος μανταρινιού στα νότια της Αττικής τώρα #Adel»

«Αυτό που γίνεται με τη βροχή στην Αττική σήμερα το βράδυ είναι πρωτόγνωρο. Δεν πέφτει η ένταση της βροχής όλο το βράδυ. Ελπίζω να μην υπάρξουν καταστροφές»

«Έξω βρέχει πέτρες».