Μια βάρκα με δύο ψαράδες στις εκβολές του Στρυμόνα αναποδογύρισε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων στις 3 Ιανουαρίου.

Δύο άνδρες βρέθηκαν να παλεύουν με τα κύματα και το τσουχτερό κρύο. Ο ένας από τους δύο άτυχους άνδρες έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ο άλλος αγωνιζόταν για τη ζωή του.

Στην ακτή, επικράτησε πανικός. Μια γυναίκα που καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο έτρεχε να καλέσει βοήθεια, προσπαθώντας παράλληλα να εμψυχώσει τον ψαρά.

Για καλή τους τύχη ένας νεαρός σέρφερ από διπλανή παραλία εμφανίστηκε ξαφνικά. Ο 31χρονος Νίκος Μαυρίδης, γνώστης του σερφ από τα 15 του χρόνια, βούτηξε στα παγωμένα νερά χωρίς δισταγμό, επιχειρώντας τη διάσωση. Σιγά σιγά κατάφερε να φέρει τον ψαρά στην ακτή, με τη βοήθεια μιας ανθρώπινης αλυσίδας που σχηματίστηκε για να τον μεταφέρουν κοντά στη φωτιά.

«Ζύγισα την κατάσταση και είπα να μπω να τον βοηθήσω. Πήρα την απόφαση και βούτηξα», είπε ο Νίκος Μαυρίδης. «Του έβαλα τα χέρια στη σανίδα και κολύμπησα μαζί του».

Δυστυχώς, ο φίλος του διασωθέντος δεν τα κατάφερε. Το δεύτερο θύμα πνίγηκε λίγα λεπτά μετά την ανατροπή της βάρκας, παρά την άμεση κινητοποίηση της Λιμενικής Αρχής, που έστειλε τρία αλιευτικά σκάφη και ένα όχημα, καθώς και ελικόπτερο Super Puma για τη διάσωση.

Ο επιζών μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου σε καλή κατάσταση, αλλά με υποθερμία, ενώ η σορός του πρώτου ψαρά μεταφέρθηκε στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.