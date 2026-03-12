Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε σήμερα στην ΕΡΤnews για το θέμα του πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα: «Θέλουμε μέτρα πιο γρήγορα και ολοκληρωμένα. Όχι μέτρα για το θεαθήναι, που θα αποτύχουν και θα πεις ‘πάλι αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να νικήσουν την ακρίβεια’». Στον απόηχο των εξαγγελιών της κυβέρνησης για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών στα καύσιμα και στα τρόφιμα, σχολίασε ότι «από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός έλεγε ότι το πλαφόν είναι λαϊκισμός, αλλά σήμερα έρχεται στη θέση του ΠΑΣΟΚ πολύ καθυστερημένα και ενώ έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά».



Εκτίμησε ευρύτερα ότι τα μέτρα της κυβέρνησης «μοιάζουν πιο πολύ σαν να πηγαίνεις σε μια εκτεταμένη πυρκαγιά να τη σβήσεις με ένα μπουκάλι νερό». Τόνισε ότι βάζει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους 0,05 και 0,12 ευρώ σε χονδρεμπόριο και πρατήρια, «αλλά ξέχασε να πει οτιδήποτε για τα διυλιστήρια, εκεί όπου ξεκινάει να υπάρχει η μετακύληση των τιμών», για να σχολιάσει πως «η κυβέρνηση πάει στα μικρά ψάρια και φοβάται να ακουμπήσει τα μεγάλα».

Υπογράμμισε ότι «το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αν παράλληλα δεν έρθουμε να ρυθμίσουμε τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές, δεν θα έχει αποτέλεσμα». Τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να υπάρχει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, «όχι όμως με εξαιρέσεις, να πάει και στα διυλιστήρια, και αλλαγή άμεσα των ολιγοπωλιακών δομών με ελέγχους και παράλληλα ρύθμιση άμεσα ενδοομιλικών συναλλαγών».

Επιπλέον, είπε ότι χρειάζεται και παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης «τουλάχιστον για τον χρόνο που διαρκεί η κρίση, σε σχέση με το πόσο θα αυξάνεται ο πληθωρισμός», αλλά επίσης παρέμβαση και για τον ΦΠΑ σε κάποια αγαθά, «για όσο διαρκεί η εμπόλεμη κατάσταση». «Δεν ακούσαμε καθόλου χθες μέτρα για το πώς θα προστατευτεί η επιχείρηση και το νοικοκυριό», σχολίασε τονίζοντας πως «όταν αυξάνονται τα κόστη παραγωγής, λόγω της ενέργειας, λόγω του φυσικού αερίου, εκεί θα έχουμε ενδεχομένως και πιο υψηλό πληθωρισμό και επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και ανάσχεση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, λόγω της αβεβαιότητας».



Τόνισε ότι σε αυτά πρέπει να οχυρωθούμε και ότι «δεν αρκεί να λέει η κυβέρνηση ‘θα περιμένω να δω πού θα φτάσει η τιμή και τότε θα παρέμβω’». «Αλίμονό μας αν θεωρεί ότι κατάφερε να νικήσει την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ή ζει σε εικονική πραγματικότητα ή υποτιμά τη νοημοσύνη μας», σχολίασε, σημειώνοντας ότι «η ζωή μας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία ακρίβυνε 45% μόνιμα, δεν άλλαξε ποτέ, δεν αποκλιμακώθηκε».

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική και στο ζήτημα της Κύπρου, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε τη «διαχρονικά υπεύθυνη στάση» του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «μιλήσαμε για δεδομένη στήριξη στην Κύπρο» και πως «πρέπει, επίσης, ο Πρωθυπουργός, να βάλει θέμα και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να υπάρξει σαφής καταδίκη της αποστολής τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο», «στα συμπεράσματά του, να έχει σαφή καταδίκη αυτών των πρακτικών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο». Επανέλαβε ότι παράλληλα το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε: «Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, διότι δεν υπάρχει βάση νομιμοποίησης. Και, βέβαια, για εμάς πυξίδα είναι πάντα το διεθνές δίκαιο».

Όσον αφορά στην αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το Athens Alithia Forum, ο Κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επέλεξε με fake news να έρθει και να βάλει ζήτημα για τη δική μου μη παρουσία. Ουδέποτε εγώ επιβεβαίωσα τη συμμετοχή μου. Έχω απαντήσει μόνο με την επιστολή μου ότι δεν θα συμμετέχω. Ο κ. Μαρινάκης δεν λέει την αλήθεια και πάλι. Και είναι φοβερό ότι από το βήμα ενός συνεδρίου που έχει θέμα τα fake news, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιλέγει fake news για να προσβάλει έναν αντίπαλο».



Πρόσθεσε ότι «δύο χρόνια τώρα έχει εμπάργκο, δεν έρχεται να μιλήσει» και ότι «θέλει μονολόγους», τονίζοντας ότι τον καλεί «στην κρατική τηλεόραση, όποτε θέλει, να μιλήσουμε για όλα». «Εγώ τον διάλογο δεν τον φοβάμαι. Κάθε μέρα είμαι σε διάλογο με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. ‘Αλλος επιλέγει μονολόγους», είπε.

Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι μια υπεύθυνη, πατριωτική, θεσμική δύναμη, αλλά είναι και μια δύναμη αλλαγών» και ότι «το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, είναι στασιμότητα ή πολιτική αλλαγή με σταθερότητα», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.