Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τους Ρομά που κατηγορούνται για την απάτη με τις χρυσές λίρες και φέρεται να «έλυναν» γάμους με τελετές, να έκαναν σασμούς, αλλά να είχαν και σχέσεις με αστυνομικούς. Το τελευταίο και πιο αποτρόπαιο ίσως επεισόδιο αφορά ένα σοκαριστικό δεδομένο που ήρθε στο φως για τη δράση της οικογένειας – εγκληματικής οργάνωσης από τη Λάρισα και έχει να κάνει με οστά νεκρών.



Το ιστορικό της υπόθεσης: Σε ένα πολύ γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα, σημειώθηκε ένα άγριο επεισόδιο, όπου οι δράστες ξυλοκόπησαν βάναυσα μια άλλη οικογένεια. Μετά την επίθεση, συνελήφθησαν από την Ασφάλεια και οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από όπου όμως αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα.



Στη συνέχεια, οι δράστες προχώρησαν σε μια αποτρόπαιη πράξη εκδίκησης εναντίον των θυμάτων που τους είχαν καταγγείλει. Μετέβησαν στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων, όπου διέρρηξαν το οστεοφυλάκιο και αφαίρεσαν τα οστά του πατέρα ενός εκ των ανθρώπων που είχαν ξυλοκοπήσει.



Στην κάμερα του Live News μίλησε συγγενής του νεκρού που οι ρομά έκλεψαν τα οστά του:

«Πήραν τα οστά των ανθρώπων μας, από την Αθήνα, την Αγία Παρασκευή. Τα μετακίνησαν 400-500 χιλιόμετρα, τα πήγαν στην Λάρισα και δημοσίευαν στο Tik Tok ότι θα τα μαγειρέψουν και θα τα κάνουν σούπα και θα τα φάνε. Εμείς σαν άνθρωποι αυτό που είδαμε δεν το ξαναζήσαμε και δεν ευχόμαστε να το ζήσουμε. Ούτε να το δούμε στον χειρότερο εχθρό μας. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει λέξη να το κατονομάσουμε κι εμείς. Βγαίνουν κάποιοι κύριοι και εκφοβίζουν και υποστηρίζουν ότι τον νεκρό θα τον κάνουν σούπα. Φανταστείτε τον εαυτό σας, να ήταν ο άνθρωπός σας και να σας λέγανε ότι θα κάνουν τον άνθρωπό σας, μετά από τον θάνατό του, σούπα. Είναι λέξεις απειλητικές, βέβαια. Απειλεί τις οικογένειες των ανθρώπων που πήραν τα οστά τους. Απειλεί τις οικογένειες ότι εντάξει… Είναι οι επόμενοι μάγκες του κόσμου», ανέφερε ο συγγενής του νεκρού.

