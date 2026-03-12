Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη υγιών σχέσεων και κοινωνιών, ωστόσο σύμφωνα με νέα στοιχεία της πλατφόρμας Dating.com που δημοσιεύθηκαν μέσω του PR Newswire, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα των χωρών με το υψηλότερο επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης στον κόσμο. Η σχετική κατάταξη βασίστηκε σε δεδομένα που συνδέονται με την ψυχική υγεία και την κοινωνική ευημερία των πολιτών.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Φινλανδία, γεγονός που δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς η χώρα έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας για οκτώ συνεχόμενα χρόνια. Η Φινλανδία διαθέτει ισχυρές δομές υγειονομικής περίθαλψης και υποστηρικτικά κοινωνικά προγράμματα, ενώ η πρόσβαση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι σημαντική, με 24 ψυχιάτρους ανά 100.000 κατοίκους. Παράλληλα, οι Φινλανδοί επωφελούνται και από φυσικούς παράγοντες που ενισχύουν την ψυχική ευεξία, καθώς η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει συχνά περιπάτους στα δάση, εβδομαδιαίες επισκέψεις σε σάουνες και υπαίθριες δραστηριότητες όπως σκι, πεζοπορία και ιστιοπλοΐα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, η οποία διαθέτει επίσης 24 ψυχιάτρους ανά 100.000 κατοίκους, γεγονός που σημαίνει ότι οι ανάγκες ψυχικής υγείας είναι πιο πιθανό να καλύπτονται επαρκώς. Αν και το μέσο κόστος μιας συνεδρίας θεραπείας ανέρχεται στα 140 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 160 δολάρια, η ισχυρή κουλτούρα κοινωνικής υποστήριξης στη χώρα κάνει πολλούς Ισλανδούς να θεωρούν ότι η επένδυση αυτή αξίζει.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ιρλανδία, η οποία παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό αυτοκτονιών, συγκεκριμένα 8,34 ανά 100.000 κατοίκους. Παράλληλα, οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί στις κοινότητες της χώρας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συναισθηματική υγεία και τη στήριξη μεταξύ των πολιτών.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελβετία, η οποία διαθέτει εντυπωσιακό αριθμό 52 ψυχιάτρων ανά 100.000 κατοίκους, σχεδόν διπλάσιο από εκείνον των χωρών με την υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη στη λίστα. Αν και το κόστος θεραπείας είναι σχετικά υψηλό, περίπου 150 ευρώ ή 175 δολάρια, οι κάτοικοι της χώρας φαίνεται να δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας τους.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου υπάρχει ευρεία κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα δημόσιας ψυχικής υγείας.

Στις υπόλοιπες θέσεις της δεκάδας ακολουθούν η Νορβηγία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σλοβενία και η Σουηδία, οι οποίες συγκεντρώνουν επίσης υψηλές επιδόσεις στους δείκτες που σχετίζονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την κοινωνική ευημερία.

Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν μόλις την 26η θέση στη σχετική κατάταξη, ενώ το Μεξικό βρίσκεται στην τελευταία θέση, στην 31η, όπως αναφέρει η nypost.

Η κατάταξη αυτή διαμορφώθηκε με βάση τον μέσο όρο επτά βασικών δεικτών που σχετίζονται με τις υποδομές ψυχικής υγείας και την κοινωνική ευημερία. Οι δείκτες αυτοί περιλαμβάνουν τον αριθμό ψυχιάτρων ανά 100.000 κατοίκους, τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή στην κοινότητα, τα ποσοστά αυτοκτονιών ανά 100.000 άτομα, τις δαπάνες για την ψυχική υγεία, το κόστος ιδιωτικών συνεδριών θεραπείας, τα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης και την ελευθερία επιλογών.

Η Τζέιμι Μπρονστάιν, αδειούχος κλινική κοινωνική λειτουργός και θεραπεύτρια της Dating.com, εξήγησε στο PR Newswire ότι «η συναισθηματική νοημοσύνη αφορά την ενσυναίσθηση, την αυτογνωσία και την ικανότητα να επικοινωνεί κανείς ανοιχτά». Όπως ανέφερε, «σε μια περίοδο όπου πολλοί άνθρωποι βιώνουν αυξημένα επίπεδα άγχους, μοναξιάς και προκλήσεων ψυχικής υγείας, αυτές οι ιδιότητες έχουν γίνει ακόμη πιο σημαντικές».

Η ίδια πρόσθεσε επίσης: «Η προσέγγιση των ανθρώπινων σχέσεων με διάθεση να μάθουμε για τις εμπειρίες των άλλων, η ενεργητική ακρόαση χωρίς κριτική και η επικοινωνία με ενσυναίσθηση μπορούν να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ισχυρότερων σχέσεων, ακόμη και όταν οι άνθρωποι προέρχονται από πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς. Με την πρόκληση ενός γλωσσικού φραγμού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλλιεργείται η κατανόηση και η ευαισθησία απέναντι στις διαφορές».

Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη συναισθηματική νοημοσύνη στον κόσμο:

Φινλανδία

Ισλανδία

Ιρλανδία

Ελβετία

Ηνωμένο Βασίλειο

Νορβηγία

Γερμανία

Γαλλία

Σλοβενία

Σουηδία