Έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες πολεμικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου προχώρησε την Πέμπτη στην πρώτη δημόσια ενημέρωση των δημοσιογράφων για τη νέα στρατιωτική επιχείρηση.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε τόσο στις εξελίξεις στην Τεχεράνη όσο και στην ένταση που έχει προκύψει με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπου έχει διαμορφωθεί ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης. Στις τοποθετήσεις του στάθηκε ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, τονίζοντας πάντως ότι πρόκειται για μια δύσκολη και σύνθετη διαδικασία.

Netanyahu:



We also work to create the conditions for the Iranian people to expel this brutal regime. pic.twitter.com/y4nXazjRMC — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

«Συντρίβουμε το καθεστώς τρόμου στο Ιράν. Χτυπάμε και νικάμε τους εκπροσώπους του, τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην προοπτική ανατροπής της ιρανικής ηγεσίας, σημείωσε ότι «εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να εκδιώξουν οι Ιρανοί αυτό το βάρβαρο καθεστώς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απελευθέρωση των Ιρανών πολιτών δεν βρίσκεται μακριά. Όπως υποστήριξε, το Ισραήλ σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Netanyahu on Mojtaba Khamenei:



We eliminated the old tyrant. And the new tyrant, the new puppet of the Revolutionary Guards, cannot show his face in public. pic.twitter.com/wq2LAxHrk7 — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

«Για την προώθηση ενός άλλου στόχου: τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό να απομακρύνει το σκληρό τυραννικό καθεστώς που τον καταπιέζει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια».

Netanyahu on Mojtaba Khamenei and Naim Qassem:



If I were an insurance agent, I wouldn’t issue life insurance policies to these two individuals. pic.twitter.com/ug0iinsWI7 — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Παράλληλα, περιέγραψε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, λέγοντας ότι «Επιφέρουμε συντριπτικά πλήγματα στους Φρουρούς της Επανάστασης, στις βάσεις τους, στις δυνάμεις τους στους δρόμους, στα σημεία ελέγχου τους – και θα ακολουθήσουν και άλλα».

Reporter: Does Israel work toward arming opposition groups in Iran?



Netanyahu: I can say with certainty that the regime cannot be toppled without the efforts of the Iranian people, and we have informed them of that. We have told them that help is on the way.



I cannot tell you… pic.twitter.com/mbygQr0fbZ — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Απευθυνόμενος άμεσα στους πολίτες του Ιράν δήλωσε:

«Λέω στον ιρανικό λαό: Η στιγμή που θα μπορέσετε να ξεκινήσετε ένα νέο μονοπάτι ελευθερίας πλησιάζει. Αυτή η στιγμή πλησιάζει. Στεκόμαστε δίπλα σας. Σας βοηθάμε. Αλλά τελικά, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας».

Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι είχε προειδοποιήσει για μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή.

«Σας υποσχέθηκα ότι θα αλλάξουμε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή όσον αφορά τους εχθρούς και τους φίλους και ότι το Ισραήλ θα είναι πολύ πιο ισχυρό από ποτέ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όλοι το αναγνωρίζουν αυτό τώρα και οι γείτονές μας, εχθροί και φίλοι».

Ερωτηθείς αν το Ισραήλ προχωρά σε εξοπλισμό αντικαθεστωτικών ομάδων στο Ιράν, ο Νετανιάχου απάντησε: «Μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το καθεστώς δεν μπορεί να ανατραπεί χωρίς τις προσπάθειες του ιρανικού λαού, και τους έχουμε ενημερώσει για αυτό. Τους έχουμε πει ότι η βοήθεια είναι καθ’ οδόν.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα συμβεί τελικά. Δεν θα σας το πω. Γνωρίζουμε, ελπίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι και εσείς ελπίζετε να πέσει αυτό το καθεστώς. Αν το καθεστώς δεν πέσει, θα είναι πολύ πιο αδύναμο. Αλλά αν πέσει, το πρόβλημα θα λυθεί».

Netanyahu:



We will make it to the return of the Messiah, but this will not happen next Thursday. pic.twitter.com/FmuZRWJnd1 — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Αναφερόμενος στην απόφαση για την επίθεση, υποστήριξε ότι η παρέμβαση ήταν αναγκαία. Όπως είπε, «μέσα σε λίγους μήνες οι βιομηχανίες θανάτου του Ιράν θα είχαν γίνει άτρωτες σε οποιαδήποτε επίθεση. Ως εκ τούτου, βγήκαμε μαζί στη μάχη για να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε και να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Για να εμποδίσουμε το Ιράν να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους που θα απειλούσαν το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός μας στόχος».

Μιλώντας για τη στάση της χώρας του στον πόλεμο, δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε ως την επιστροφή του Μεσσία, αλλά αυτό δεν θα συμβεί την άλλη Πέμπτη».

Netanyahu:



I am speaking with heads of state who are astonished by our power and strength.



They want to become closer to us and want to be our friends. pic.twitter.com/eh1QLn8ryj — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Σχολίασε επίσης τις εξελίξεις στην ηγεσία της Τεχεράνης και τον νέο ανώτατο ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. «Εξαλείψαμε τον παλιό τύραννο», είπε για τον Αλί Χαμενεΐ, συμπληρώνοντας ότι «ο νέος τύραννος, είναι η νέα μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να εμφανίσει το πρόσωπό του δημόσια».

Δεν δίστασε μάλιστα να διατυπώσει και μια ευθεία απειλή, λέγοντας: «Αν ήμουν ασφαλιστής, δεν θα του έβγαζα ασφάλεια ζωής».

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν εξελίξεις που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, τονίζοντας ότι «έχουμε το πάνω χέρι περισσότερο από όσο περιμέναμε και θα πετύχουμε όλους τους στόχους μας».

Netanyahu on Lebanon and Hezbollah:



We told the Lebanese government that they are playing with fire. If they continue to allow Hezbollah to operate without disarming it, it means they are choosing their own fate with their own hands. And if they do not act, we will act.



How… pic.twitter.com/leHCRuJQEp — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ, υποστήριξε ότι η οργάνωση ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ισραηλινής στρατιωτικής ισχύος.

«νιώθει τη δύναμή μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για την επιθετικότητά της».

Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για μια πρωτοφανή στρατηγική σύμπραξη Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Mέσα από μια άνευ προηγουμένου ένωση δυνάμεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε επιτύχει τεράστια επιτεύγματα – επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και ακόμη και πέρα από αυτήν».

Τέλος, αποκάλυψε ότι το Ισραήλ έχει στείλει σαφές μήνυμα στη λιβανική κυβέρνηση. «Παίζουν με τη φωτιά. Αν συνεχίσουν να επιτρέπουν στη Χεζμπολάχ να λειτουργεί χωρίς να την αφοπλίσουν, αυτό σημαίνει ότι επιλέγουν τη μοίρα τους με τα ίδια τους τα χέρια. Και αν δεν δράσουν, θα δράσουμε εμείς.

Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη – είτε με εδαφικά μέσα είτε με άλλες μεθόδους – είναι κάτι για το οποίο δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά σας υπόσχομαι ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει βαρύ τίμημα».