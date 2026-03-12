Συνεργασία της ΑΕΚ με τον Μπένετ

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Europa Conference League θα επιδιώξει να κάνει απόψε η ΑΕΚ, το ρεπορτάζ όμως δεν επικεντρώνεται μόνο στο αγωνιστικό. Υπάρχουν και τα γύρω-γύρω για την Ένωση, η κίνηση της οποίας να προσκαλέσει τον Στίβεν Μπένετ στον αγώνα με τη Λάρισα προκάλεσε διάφορα σχόλια. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, πάντως, κρατάνε το στόμα τους κλειστό, δεν έκαναν στα… κρυφά την πρόσκληση, αποφεύγουν όμως να κάνουν το παραμικρό σχόλιο. Περίπτωση, πάντως, να προτείνει η ΑΕΚ τον Μπένετ για αρχιδιαιτητή, δεν υπάρχει. Καμία πιθανότητα. Είναι αρκετά πιθανό όμως να υπάρξει συνεργασία με τον πρώην αρχιδιαιτητή, να αναλάβει ρόλο συμβούλου σε θέματα διαιτησίας. Θα δούμε προσεχώς τι εξελίξεις θα υπάρξουν…

Πίστη σε Καλοσκάμη

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά της ΑΕΚ, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο Νίκολιτς δείχνει να έχει ξεχάσει τον Καλοσκάμη. «Είναι το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου», είχε πει πριν μήνες ο Σέρβος τεχνικός αλλά εδώ και αρκετά παιχνίδια έχει αφήσει στην άκρη τον Έλληνα άσο. Ο Νίκολιτς δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από τη δουλειά του Καλοσκάμη, από αυτό όμως μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν σενάρια για πώλησή του το καλοκαίρι, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Πολύ μεγάλη. Στην ΑΕΚ πιστεύουν πολύ στον 21χρονο επιθετικό μέσο και δεν αποκλείεται να τον δούμε ξανά στην 11άδα πιο σύντομα από ό,τι μπορεί να πιστεύουν κάποιοι.

Ενδιαφέρον για Ρέτσο

Εδώ και μήνες υπάρχουν ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον που υπάρχει από ευρωπαϊκές ομάδες για τον Τζολάκη και τον Μουζακίτη, το ίδιο όμως ισχύει και για ακόμη έναν Έλληνα παίκτη του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Ρέτσο, τον οποίο παρακολουθούν ομάδες από Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία. Ο ίδιος βέβαια δεν σκέφτεται αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο και έχει το μυαλό του αποκλειστικά στους «ερυθρόλευκους», αν όμως σκάσει κάποια πολύ δυνατή πρόταση το καλοκαίρι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα. Στον Πειραιά άλλωστε έχουν δείξει ότι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για οποιονδήποτε παίκτη, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα μπουν πολλά εκατ. ευρώ στο ταμείο τους.

Νέες επαφές για Ντε Φράι

Για τον Ολυμπιακό και για την άμυνά του θα πρέπει να σημειώσω και τούτο: Ο δρόμος για την απόκτηση του Ντε Φράι άνοιξε καθώς η Ίντερ ενημέρωσε τον Ολλανδό στόπερ ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει μια πρώτη συζήτηση με τον μάνατζερ του, με τον οποίο έχουν εξαιρετικές σχέσεις, και αν ο παίκτης ψηθεί με την ιδέα της μεταγραφής στην Ελλάδα δεν θα είναι εμπόδιο το οικονομικό. Θα την κάνει την υπέρβαση ο Ολυμπιακός, αν δει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Και ειδικά αν η ομάδα έχει εξασφαλίσει και πάλι τη συμμετοχή της στο Champions League.

Σιγουριά για πρωτάθλημα

Στον ΠΑΟΚ απολαμβάνουν, όπως λένε, το γεγονός ότι μπορούν να πάρουν δυο ανάσες πλέον καθώς για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό δεν έχουν παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Δεν λένε όμως μόνο αυτό όσοι είναι κοντά στην ομάδα και στην ΠΑΕ… Λένε και ότι είναι πολύ αισιόδοξοι, έως σίγουροι, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γενικά στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη διαιτησία για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μέχρι και το τέλος των πλέι οφ, είναι σίγουροι ότι δεν θα πάθουν ζημιά από τις σφυρίχτρες. Δεν είναι σίγουροι ότι δεν θα γίνουν λάθη, γενικά, στα παιχνίδια των διεκδικητών, είναι σίγουροι ότι δεν θα πάθουν ζημιά οι ίδιοι.

Βόμβα Γιαννακόπουλου

Το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι πολύ καυτό στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, λένε άνθρωποι που είναι κοντά στον Γιαννακόπουλο. Δεν διευκρινίζουν προς το παρόν τι είναι αυτό που θα… ανεβάσει τη θερμοκρασία, αν θα είναι κάποια μεταγραφική βόμβα, αν θα γίνει χαμός με το θέμα του προπονητή, αν αποχωρήσει ο Αταμάν, ή κάτι άλλο. Λένε όμως ότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση που θα προκαλέσει ντόρο σε όλη την Ευρώπη. Στα social media βέβαια κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, κανείς πλην του Γιαννακόπουλου όμως δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Θα επανέλθω επί του θέματος…