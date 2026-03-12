Συναγερμός σήμανε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε την Πέμπτη σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Το επεισόδιο καταγράφηκε στο Old Dominion University, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε κτίριο της πανεπιστημιούπολης.

Πού σημειώθηκε η επίθεση

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 10:49 το πρωί της Πέμπτης, στο κτίριο Constant Hall, προκαλώντας πανικό σε φοιτητές και προσωπικό.

🚨BREAKING UPDATE Active shooter reported at Old Dominion University in Norfolk, Virginia.



The shooter has reportedly been neutralized, but details on potential victims are still unclear.

Από την επίθεση δύο άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης είναι νεκρός, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές.

Εξουδετερώθηκε ο δράστης

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ένοπλος έχει εξουδετερωθεί, ωστόσο δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του ή τα κίνητρα της επίθεσης.

🚨 JUST IN: There has just been a SHOOTING at Old Dominion University in Virginia, massive police presence now



The gunman is dead after injuring 2 people.



Good riddance to that monster. pic.twitter.com/mgCle3Ss0e — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 12, 2026

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα ή εμπλεκόμενα άτομα.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ η πανεπιστημιούπολη τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια φοιτητών και εργαζομένων.