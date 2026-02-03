Ένα οικογενειακό σπίτι, ένα παιδικό δωμάτιο λίγα μέτρα πιο πέρα και ένα υπνοδωμάτιο που μετατράπηκε σε σκηνή φρίκης. Μέσα σε λίγα λεπτά, δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί -μια γυναίκα μαχαιρωμένη και ένας άνδρας πυροβολημένος- σε ένα έγκλημα που αρχικά παρουσιάστηκε ως πράξη αυτοάμυνας, αλλά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου του 2023 στο Φέρφαξ Κάουντι της Βιρτζίνια, όταν οι Αρχές κλήθηκαν σε κατοικία οικογένειας όπου επικρατούσε χάος. Μια 37χρονη μητέρα βρέθηκε νεκρή στο συζυγικό της υπνοδωμάτιο, ενώ δίπλα της βρέθηκε νεκρός ένας άγνωστος άνδρας, χωρίς καμία εμφανή σύνδεση με το σπίτι ή την οικογένεια.

Από την «αυτοάμυνα» στη διπλή δολοφονία

Αρχικά, ο σύζυγος της γυναίκας, Μπρένταν Μπάνφιλντ, πρώην πράκτορας της IRS, και η νταντά της οικογένειας, Ζουλιάνα Πέρες Μαγκαλιάες, ισχυρίστηκαν ότι ο «άγνωστος» άνδρας είχε εισβάλει στο σπίτι και επιτέθηκε στη γυναίκα του, αναγκάζοντάς τον να χρησιμοποιήσει το όπλο του. Όμως, όσο οι ώρες περνούσαν, η αφήγηση αυτή άρχισε να καταρρέει.

Στην πραγματικότητα, ο Τζόζεφ Ράιαν βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας, επειδή ο Μπρένταν και η Πέρες Μαγκαλιάες είχαν δημιουργήσει έναν ψεύτικο λογαριασμό σε πλατφόρμα γνωριμιών φετιχιστικού περιεχομένου με σαδομαζοχιστικές προτιμήσεις, προσποιούμενοι ότι μιλούσε η Κριστίν Μπάνφιλντ. Ο Ράιαν πίστευε ότι θα συμμετείχε σε ένα συναινετικό, αλλά βίαιο, ραντεβού με τη σύζυγο, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Μπρένταν παρακολουθούσε κρυφά την εξέλιξη για να επιτεθεί την κατάλληλη στιγμή.

Μετά τις δολοφονίες, οι δύο ισχυρίστηκαν στην αστυνομία ότι ο Ράιαν είχε επιτεθεί στην Κριστίν, αφήνοντάς τη βαριά τραυματισμένη, και ότι ο Μπρένταν άρπαξε όπλο και τον πυροβόλησε, ενώ είπε στην Πέρες Μαγκαλιάες να πυροβολήσει και εκείνη.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι το έγκλημα δεν ήταν τυχαίο. Αντίθετα, πρόκειται για ένα μεθοδικά οργανωμένο σχέδιο, όπου ο Ράιαν έγινε θύμα μιας σκηνοθετημένης παγίδας.

Η ετυμηγορία που «σφράγισε» την υπόθεση

Έπειτα από πολύκροτη δίκη, οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Μπρένταν Μπάνφιλντ, πρώην ομοσπονδιακό υπάλληλο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS), για τη δολοφονία της συζύγου του, Κριστίν Μπάνφιλντ, και ενός δεύτερου άνδρα, του Τζόζεφ Ράιαν (σ.σ. του άγνωστου άνδρα που βρέθηκε δίπλα της νεκρός).

Το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι ο κατηγορούμενος σχεδίασε τη δολοφονία της συζύγου του και προσέλκυσε έναν άγνωστο άνδρα στο σπίτι, προκειμένου να δημιουργήσει ένα σκηνικό που θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως αυτοάμυνα.

Ο ρόλος της νταντάς και τα ψηφιακά ίχνη

Κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν τα ψηφιακά δεδομένα. Οι Αρχές εντόπισαν τη διαδικτυακή δραστηριότητα στην πλατφόρμα γνωριμιών φετιχιστικού περιεχομένου η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, επιβεβαιώθηκε και επίσημα ότι δεν ανήκε στη δολοφονημένη γυναίκα.

Κατά τη δικογραφία, ο Μπάνφιλντ μαχαίρωσε επανειλημμένα τη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε τον Ράιαν όταν εκείνος επιχείρησε να αντιδράσει. Στη συνέχεια σκηνοθέτησε τη σκηνή του εγκλήματος, ώστε ο θάνατος του Ράιαν να εμφανιστεί ως αυτοάμυνα.

Η νταντά της οικογένειας αποδέχτηκε συμφωνία με τις Αρχές και κατέθεσε, περιγράφοντας πώς οργανώθηκε η παγίδα που οδήγησε τον άγνωστο άνδρα στο μοιραίο ραντεβού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει το γεγονός ότι στο σπίτι βρισκόταν το τετράχρονο παιδί του ζευγαριού, το οποίο εκείνο το πρωινό μεταφέρθηκε από την νταντά εκτός κατοικίας, λίγη ώρα πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα. Σύμφωνα με τις Αρχές, το παιδί επέστρεψε αργότερα στο σπίτι μαζί με τον πατέρα του και την νταντά, χωρίς να έχει επίγνωση της τραγωδίας που είχε προηγηθεί. Η παρουσία του ανήλικου στο σκηνικό του εγκλήματος αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο στη δίκη, οδηγώντας και στην απαγγελία κατηγορίας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο εις βάρος του καταδικασθέντος.

Ο Μπρένταν, ο οποίος δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες, κατέθεσε υπέρ της υπεράσπισής του στις τελευταίες ημέρες της τρίμηνης δίκης του, λέγοντας ότι η κατηγορία ότι σχεδίασε τη δολοφονία της Κριστίν ήταν «απολύτως παράλογη».

Η ανακοίνωση της ποινής των καταδικασθέντων αναμένεται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το nbcwashington.com.