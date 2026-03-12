Νεκρός από τα πυρά αστυνομικών έπεσε ο δράστης που νωρίτερα είχε εισβάλει με ένα όχημα στη εβραϊκή συναγωγή στο Ντιτρόιτ και εν συνεχεία άνοιξε πυρ, χωρίς ευτυχώς μέχρι στιγμής να υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς.

🚨 DEVELOPING: CAR CRASHES INTO JEWISH SYNAGOGUE IN MICHIGAN – ACTIVE SHOOTER REPORTED



• Vehicle deliberately driven into Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, officials say

• Reports indicate shots were fired after the crash

• The vehicle caught fire after striking the… pic.twitter.com/lAtCANZZb5 — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Μετά τις 19.00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) ένα αυτοκίνητο έπεσε σε κτίριο που στεγάζει συναγωγή, στο Μίσιγκαν. Το όχημα έπεσε εσκεμμένα στη συναγωγή και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί.

«Τουλάχιστον ένας δράστης εισήλθε στη συναγωγή, όμως η ασφάλεια τον σταμάτησε και ακολούθησαν πυροβολισμοί», δήλωσε ο σερίφης της περιοχής στους δημοσιογράφους, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές του περιστατικού που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές.

Ο σερίφης επιβεβαίωσε επίσης ότι όλοι οι μαθητές και το προσωπικό του γειτονικού σχολείου και του παιδικού σταθμού απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, διασφαλίζοντας ότι κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πάτελ, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στο X ότι στελέχη της υπηρεσίας βρίσκονται επί τόπου. Παράλληλα, ανέφερε ότι το αυτοκίνητο προσεκρούσε σκόπιμα στο κτίριο και ότι παραμένει σε εξέλιξη περιστατικό με πυροβολισμούς, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της απειλής και την ασφάλεια των πολιτών.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

Η συναγωγή αποτελεί χώρο λατρείας της κοινότητας των Reform Jews και λειτουργεί παράλληλα ως νηπιαγωγείο. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές κοινότητες στις ΗΠΑ, με περίπου 3.000 μέλη, και για λόγους ασφαλείας διαθέτει ένοπλους φρουρούς που περιπολούν στους χώρους της.









