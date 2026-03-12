Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τους Ρομά που κατηγορούνται για την απάτη με τις χρυσές λίρες, καθώς φέρεται να «έλυναν» γάμους με τελετές, να έκαναν σασμούς, αλλά να είχαν και σχέσεις με αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το Live News, υπάρχουν βίντεο που δείχνουν επαφές με αστυνομικούς, οι οποίοι μάλιστα τους συστήνουν ως ιδιαίτερα πρόσωπα και φερέγγυους επιχειρηματίες και ιδιώτες.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε στην εκπομπή του Mega ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, έχουν βρει ότι αυτή η οικογένεια ενεπλάκη σε υπόθεση τοκογλυφίας, όπου είχαν δώσει χρήματα 167.000 ευρώ και μέσα σε λίγο καιρό ζητούσαν 536.000 ευρώ από τα θύματά τους.

Ανάμεσα σ’ αυτά τα θύματα των τοκογλύφων, που το είχε καταγγείλει, ήταν και ιδιοκτήτης ενός αρτοποιείου, τον οποίο είχαν υποχρεώσει να προσλάβει – ο ιδιοκτήτης του αρτοποιείου – εργαζόμενους συγγενικά πρόσωπα των συγκεκριμένων μελών κυκλωμάτων της συγκεκριμένης οικογένειας, και να πάρει αυτοκίνητα leasing στο όνομά του τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι. Σκοπός τους ήταν να κάνουν ξέπλυμα χρήματος, να μη φαίνονται τα έσοδά τους.

«Έλυναν» γάμους με αποζημίωση

Σύμφωνα με το Live News, οι κατηγορούμενοι Ρομά φέρεται να λειτουργούσαν ως «μεσίτες σασμών», αλλά και να αποσπούσαν χρηματικά ποσά με το πρόσχημα της «επίλυσης» γάμων και τον χωρισμό ζευγαριών.

Οι δράστες προσέγγιζαν οικογένειες, παρεμβαίνοντας σε συζυγικές διαφορές και παρουσιάζοντας εαυτούς ως διαμεσολαβητές για τη διευθέτηση (σασμό) του χωρισμού. Αντί για παραδοσιακή συμφιλίωση, οι απατεώνες οργάνωναν «τελετές διαζυγίου», απαιτώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, που έφταναν ακόμα και τις 50.000 ευρώ, ως αποζημίωση για τη λύση του γάμου.

Η όλη διαδικασία αποτελούσε μια «μαφιόζικη» μέθοδο αποσπάσεων, εκμεταλλευόμενη τα έθιμα της κοινότητας.